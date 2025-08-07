Fermin Muguruza abarrota el recinto de txosnas en Vitoria

Ni colas virtuales para hacerse con una entrada ni tampoco para picar la entrada a las puertas. Fermín Muguruza eligió las txosnas de Vitoria para ... dar este jueves el primer concierto gratuito de una gira en la que conmemora el 40 aniversario de su carrera, con un repaso de temas de Kortatu y Negu Gorriak, dos bandas que han marcado el rock vasco, y abarrotó el recinto festivo. Como ejemplos del tirón de este tour de despedida: los 12.000 seguidores que congregó del Palau Sant Jordi de Barcelona; los 30.000 fieles reunidos en el estadio de Anoeta... Lo de este jueves se calcula entre Sant Jordi y Anoeta. A falta de datos de asistencia se puede estimar que al menos 10.000 personas acudieron al recinto de la universidad pública vasca, que se llenó como pocas veces.

A las diez de la noche se encendieron los focos con un acto de denuncia de dos agresiones machistas de «alta intensidad» producidas en fiestas. Y a siete minutos después salió a escena junto a su banda Muguruza, autor que es también director de documentales como 'Checkpoint Rock', sobre músicos palestinos) e incluso protagonista de un cómic de Alfonso Zapico ('Los puentes de Moscú').

Esta misma gira ha pasado por ciudades europeas como Berlín, París y Roma; latinoamericanas como Buenos Aires, México, Bogotá, Montevideo... También Chile, país de origen de algunos seguidores congregados. «En Santiago de Chile se escucha mucho a Kortatu, Muguruza y en general el rock radical vasco», comentaba unas horas antes del inicio Sandrino 'Kastore', santiaguino de 52 años, que hizo coincidir sus vacaciones en la capital alavesa con la actuación de Muguruza, al que ya vio hace tres meses en el Teatro Cariola del país latinoamericano. «Fue un lleno total», relataba.

A Muguruza le acompañaba una sección de vientos, un grupo rítmico bregados y figuras como Myriam De la Fuente 'Matah' (coros), Xabi Solano (Trikitixa, conocido por Esne Beltza) y Lide Hernando (guitarra y coros, conocida por la banda Liher), quien se confirma como una de las grandes voces de Euskadi. La actuación fue especial para Muguruza, que ha venido a llamar el espectáculo «akelarre antefascista» porque recordó tanto en redes sociales como en vivo que ha tocado hasta en siete ocasiones en Vitoria fuera de la programación oficial, es decir, en txosnas o eventos alternativos. La primera actuación de Kortatu en la capital alavesa fue en el bar Txantxiku y en ese tiempo (1985) también actuó en Hala Bedi.

Desde Badajoz

Entre los seguidores que repetían para verlo se encontraba en esas primeras filas Agustín, que viajó desde Badajoz con su hijo David (11 años). Para ello ha pedido unos días libres en el trabajo. Ida y vuelta. «Hemos salido a las ocho de la mañana y al acabar cenaremos algo y volveremos», señalaba este padre, que contaba que ha visto tres veces a Muguruza. En Madrid y en Mérida, «En Mérida estaba radiante de alegría cuando lo normal es verlo siempre cabreado», decía.

El espectáculo sirvió un repaso de ska, reggae, punk y rap, del artista comprometido y polémico. Hubo referencias a la causa palestina (además de varias banderas junto a ikurriñas entre el público). La visita de Muguruza en Vitoria vino acompañada por una «sorpresa» posterior, la sesión del deejay vitoriano más conocido en estas fechas: Malandro, nombre artístico de Iñaki Kerejazu, reconocido por su papel como Celedón. El próximo concierto de Muguruza en Vitoria será el 19 de septiembre en la sala Jimmy Jazz. Para esa ocasión no quedan entradas, volaron en minutos.