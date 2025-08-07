El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 7 de agosto
Muguruza se dirige al público. Igor Aizpuru

Fermin Muguruza abarrota el recinto de txosnas en Vitoria

El artista irundarra congrega a más de 10.000 seguidores en la única actuación gratuita de su gira de 40 aniversario

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:47

Ni colas virtuales para hacerse con una entrada ni tampoco para picar la entrada a las puertas. Fermín Muguruza eligió las txosnas de Vitoria para ... dar este jueves el primer concierto gratuito de una gira en la que conmemora el 40 aniversario de su carrera, con un repaso de temas de Kortatu y Negu Gorriak, dos bandas que han marcado el rock vasco, y abarrotó el recinto festivo. Como ejemplos del tirón de este tour de despedida: los 12.000 seguidores que congregó del Palau Sant Jordi de Barcelona; los 30.000 fieles reunidos en el estadio de Anoeta... Lo de este jueves se calcula entre Sant Jordi y Anoeta. A falta de datos de asistencia se puede estimar que al menos 10.000 personas acudieron al recinto de la universidad pública vasca, que se llenó como pocas veces.

