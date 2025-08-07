El Movimiento Feminista de Vitoria denuncia «dos ataques de alta intensidad» en fiestas

El Movimiento Feminista de Vitoria-Gasteiz ha denunciado «dos ataques de alta intensidad» durante las fiestas de La Blanca. Lo ha hecho antes del multitudinario ... concierto de Fermin Mugura en el recinto de las txosnas. Representantes del colectivo se han subido al escenario antes de la actuación del artista irundarra para censurar esta situación.

«Realizaremos un acto de denuncia antes del concierto de Fermin Muguruza», han anunciado poco antes del inicio del bolo. «Para ello necesitamos tu ayuda, queremos hacer una demostración de fuerza y llenar el escenario con compañeras feministas. A las mujeres y a personas de género sexual disidentes os animamos a subir al escenario».

A lo largo de la jornada de este jueves, EL CORREO consultó al departamento de la Ertzaintza y la Policía Local sobre la existencia de denuncias de índole sexual y machista durante las fiestas de Vitoria, pero sus portavoces aseguraron que no se había registrado ninguna en las últimas horas.

El Movimiento Feminista de Vitoria ha anunciado una concentración de rechazo este sábado, último día de fiestas, a las ocho de la tarde en la plaza de la Virgen Blanca.