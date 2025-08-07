El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 7 de agosto
Muchas neskas se han subido al escenario antes del concierto para denunciar la agresión. Igor Aizpuru

El Movimiento Feminista de Vitoria denuncia «dos ataques de alta intensidad» en fiestas

Representantes del colectivo han subido al escenario de las txosnas antes del concierto de Fermin Muguruza

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:13

El Movimiento Feminista de Vitoria-Gasteiz ha denunciado «dos ataques de alta intensidad» durante las fiestas de La Blanca. Lo ha hecho antes del multitudinario ... concierto de Fermin Mugura en el recinto de las txosnas. Representantes del colectivo se han subido al escenario antes de la actuación del artista irundarra para censurar esta situación.

