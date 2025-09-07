El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Marcha Green, como años anteriores, partirá y finalizará en La Florida. Igor Aizpuru

Vitoria se calza las zapatillas verdes y solidarias en la lucha contra el alzhéimer

La XII Marcha Green de EL CORREO vuelve el 21 de septiembre para respaldar a pacientes y familiares con un sencillo paseo de 10 kilómetros

Jon Casanova

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:14

Vitoria calienta motores, o piernas en este caso, para la ruta más sostenible de todo el año. Más de una década ha transcurrido desde que EL CORREO decidió impulsar y organizar un evento solidario que cumple su duodécima edición. Como novedad, la Marcha Solidaria Green será por el alzhéimer. Más allá de la colaboración y ayuda que supone para los afectados por esta enfermedad y sus familiares, se trata de una excusa idónea para hacer ejercicio y disfrutar de una buena compañía. Más de un millar de personas disfrutaron del paseo el curso anterior.

La propuesta cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Laboral Kutxa, Aena y El Corte Inglés. La cita ya está marcada en el calendario: será el domingo 21 de septiembre, fecha que coincide con el Día Internacional del Alzheimer, una afección que sufren 120.000 personas en Euskadi. Es un sencillo paseo entre la naturaleza apto para todas las edades que no tiene pretensión competitiva. El recorrido circular, de 10 kilómetros, inicia y concluye en el parque de La Florida con una duración aproximada de dos horas, de camino a Olárizu y pasando por parte del Anillo Verde. Tras la llegada a meta, los participantes podrán seguir disfrutando de la Marcha Solidaria Green por el alzhéimer con un puesto de venta de talos artesanos y solidarios –parte de su recaudación también se destinará a ayudar– talleres infantiles y una divertida sesión de dance fitness.

Los datos

  • Salida y llegada Parque de La Florida.

  • Hora de salida 10.30 horas (concentración a las 10.00).

  • Recorrido Circular de 10 kilómetros. Duración aproximada de dos horas.

  • Inscripción 4€ personas adultas, niñas y niños hasta los 12 años gratis.

  • Entradas De lunes a viernes en la tienda de EL CORREO (calle Postas 24) y de lunes a sábado en la sección de deportes de El Corte Inglés. La recaudación íntegra se donará a Afaraba para la prevención y detección precoz del deterioro cognitivo en Álava.

Asimismo, aquellas personas que realicen este itinerario verde y solidario, además de realizar una actividad en un entorno natural, pueden contribuir hacia el objetivo de plástico cero. Se recomienda a los caminantes traer su propia cantimplora de agua –habrá cinco fuentes durante el recorrido– para evitar el uso, en la medida de lo posible, de botellas de plástico. El precio de los tickets solidarios es de 4 euros para los adultos y será gratuito hasta los 12 años. Ya están disponibles y se pueden adquirir en la tienda de EL CORREO (C/Postas 24), de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.00 horas. También en la sección de deportes de El Corte Inglés, de lunes a sábado, desde las 9.30 hasta las 21.30 horas.

Más información, aquí.

La recaudación íntegra se donará a Afaraba, la asociación alavesa de esta enfermedad. El dinero de la marcha se invertirá en actividades para la prevención y detección precoz del deterioro cognitivo en Vitoria y Álava. Esta entidad dispone de un programa que mediante valoraciones individualizadas, talleres grupales de entrenamiento cognitivo y seguimiento profesional adaptado al ritmo de cada participante permite ganar tiempo y actuar a tiempo ante cualquier señal de alarma de la enfermedad.

Tras cruzar la meta habrá un avituallamiento saludable para recuperar fuerzas. La comitiva solidaria recibirá un regalo sorpresa de recuerdo por su participación en la Marcha Solidaria Green. Se aconseja llevar ropa ligera y zapatillas cómodas y en caso de día soleado gorro, gafas de sol y crema con filtro solar. Todo lo necesario para caminar juntos por la memoria.

