Magialdia desvela sus mejores cartas con un estreno en Juntas Generales

Luis Olmedo, campeón del mundo de micromagia, durante uno de sus pases este lunes en el antiguo despacio de presidencia de Juntas Generales.

Ramón Albertus Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

Tras cada truco, tras cada mínimo movimiento, se esconden horas de estudio y práctica. Lo sabe cualquiera que haya probado la prestidigitación o cogido una baraja con la intención de asombrar. En el festival Magialdia, de ese empeño no queda rastro: solo queda la sorpresa en el gesto del público. Que se lo digan a los asistentes al espectáculo de Luis Olmedo, campeón del mundo de micromagia y anfitrión de las sesiones de Juntas Generales. Actuó en el antiguo despacho de Presidencia del edificio de 1868 diseñado por Martín de Saracíbar.

«Me siento importante en este sillón. Si mando una fotografía aquí a mi pueblo me hacen alcalde», bromeaba el malagueño este lunes tras ser presentado por Irma Basterra, presidenta de Juntas Generales, que dio la bienvenida a una treintena de asistentes, entre ellos representantes institucionales.

Influenciado por Pepe Carrol, a quien admiraba por combinar «habilidad y magia», Olmedo dejó boquiabierto a más de uno adivinando cartas o involucrando al público en sus números. Sobre todo con un cierre en el que se reservó el sorprendente truco 'La decisión de Sophie', guiño a la película de Alan J. Pakula, e invitó a disfrutar de una ciudad que «se empapa» de este arte.

No fue el único número con el que arrancó el certamen. Hasta el domingo, Vitoria se convierte en capital del ilusionismo. El evento, con el patrocinio de EL CORREO, recorrió ayer también la Casa del Cordón, Montehermoso, el Museo de los Faroles, la Escuela de Artes y Oficios y la Catedral de Santa María. Marcelo Insúa, Magic Jose, Eduardo Coffman, Bernardo Sedlacek e Imanol Ituño desplegaron allí sus creaciones en una singular 'Ruta de Magia de Cerca' para grupos reducidos entre las siete y las nueve de la tarde.

Olmedo es uno de los grandes nombres de una cita que el año pasado reunió a más de 20.000 asistentes en sus actividades y en el congreso celebrado en el Palacio Europa, que ha consolidado a la ciudad como referencia en este ámbito. Para ver su montaje en Juntas Generales –que repite hoy y mañana– es necesario acudir a la entrada de la calle Prado, a partir de las 18.00, donde se reparten invitaciones hasta agotar existencias (máximo dos por persona).

La programación de hoy incluye talleres de magia para niños de 7 a 12 años en el museo Bibat (17.00) y la proyección del documental 'Asombro' (19.30, Cines Florida; 3 euros), de Laura Guerricaechevarría, que rastrea la historia de un antiguo libro de magia y reflexiona sobre el arte del engaño junto a figuras destacadas de la magia contemporánea. Mañana los escolares recibirán su particular lección mágica en el Teatro Federico García Lorca, y en Vital Fundazioa Kulturunea (18.30) se presenta el espectáculo divulgativo 'El arte del imposible', con invitaciones en la Casa del Cordón.