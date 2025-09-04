El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un espectáculo de Magialdia de la pasada edición. Igor Martín

Magialdia hechizará Vitoria durante siete días con más de una treintena de artistas

Del 15 al 21 de septiembre la magia llegará a las calles de la capital alavesa

Jon Casanova

Vitoria

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:30

Vitoria volverá a ser un gran escenario de magia durante el mes de septiembre. La 37º edición de Magialdia, evento que cuenta con el patrocinio ... de EL CORREO, promete convertir la ciudad en un enorme plató de ilusión que se repartirá en distintos espacios de la capital alavesa. El año pasado logró reunir a más de 20.000 asistentes –de todas partes del mundo– y esperan repetir la hazaña.

