Magialdia hechizará Vitoria durante siete días con más de una treintena de artistas
Del 15 al 21 de septiembre la magia llegará a las calles de la capital alavesa
Jon Casanova
Vitoria
Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:30
Vitoria volverá a ser un gran escenario de magia durante el mes de septiembre. La 37º edición de Magialdia, evento que cuenta con el patrocinio ... de EL CORREO, promete convertir la ciudad en un enorme plató de ilusión que se repartirá en distintos espacios de la capital alavesa. El año pasado logró reunir a más de 20.000 asistentes –de todas partes del mundo– y esperan repetir la hazaña.
Desde actuaciones de cerca hasta grandes shows para toda la familia, cada rincón de la capital alavesa se transformará en un escenario donde lo imposible parece posible. Los asistentes podrán disfrutar de experiencias únicas que despiertan la curiosidad y la emoción, haciendo que la ciudad se convierta en un punto de encuentro de ilusiones y talento.
Apuesta femenina
Más de una treintena de artistas compondrán el programa de siete días. Uno de los más destacados es el joven catalán Albert Vidal, que ofrecerá una magia atómica con toques modernos y diferentes. Asimismo, el experimentado y ganador del concurso de magia en Francia Romain Lekieffre realizará un espectáculo de artes escénicas.
Ambos artistas fueron los ganadores del último premio concedido por la organización. También han apostado por magas como la francesa Calista, premiada en el Congreso Mundial de Italia. «Siempre apostamos por traer el mayor número de mujeres a los espectáculos», ha comentado Jon Oscoz que junto a José Ángel Suárez organizan Magialdia. La italiana Sara Maya compone la otra figura del elenco femenino. «Mientras existan artistas con nivel podrán venir», ha expresado.
Más de 450 profesionales y personas aficionadas de España, Francia e Italia visitarán -como congresistas- las actividades programadas en el Palacio Europa.
Los organizadores han recordado que la venta de entradas está disponible de manera online en la página web oficial de Magialdia.
