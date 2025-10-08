La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España

La tortilla de patata picante del bar Txintxirri ha sido elegida como la segunda mejor de España en la categoría 'con'.

Silvia Osorio Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:17 | Actualizado 09:22h.

En el Campeonato Nacional de Tortilla de Patata, celebrado este fin de semana en Alicante, también hubo premio para Bizkaia. Uno de los triunfadores de esta edición fue Andoni Ibarguren del bar Txintxirri. El primer puesto en la modalidad tradicional fue a parar a La Falda de Madrid, con una versión de la típica receta sin cebolla. Sin embargo, en la segunda categoría del concurso, la modalidad 'con', en la que se permite añadir otros ingredientes, el subcampeón de España ha sido este conocido establecimiento ubicado en el Ensanche bilbaíno.

El bar Txintxirri se alzó con el segundo puesto con su tortilla de patata con alegría riojana, una versión picantona que goza de una gran popularidad entre sus clientes. Están que lo tiran. Vigentes campeones de Euskadi y de Bizkaia, en la calle Juan de Ajuriaguerra despachan cada día decenas de pintxos de tortilla de patata con cebolla. Pero en la barra también se pide mucho la picante, apta para los más atrevidos.

En esta categoría, el jurado del XVIII Campeonato de España de tortilla de patatas, organizado por la Feria Gastronómica de Alicante, determinó que la mejor tortilla de patata con un ingrediente adicional se prepara en Aranda de Duero (Burgos). El ganador fue el chef Ricardo Martín, del restaurante Monalisa Gatrobar, gracias a una receta con morcilla y pimiento rojo asado. En tercer lugar quedó La Falda, el ganador de la categoría tradicional, pero en esta ocasión con una original versión con grelos y chorizo cebollero.

La mejor tortilla tradicional, en Madrid

El establecimiento madrileño se hizo con la medalla de oro en la modalidad principal gracias a una tortilla de patata sin cebolla. Para conocer como quedó el podio de honor en el certamen puedes pinchar en este artículo de Alain Mateos.

Entre los finalistas también se encontraban otras dos vizcaínas: Tortillería 5 Estrellas, en Basauri, el Txintxirri, de Bilbao, y El Atrio de Getxo. Los diez primeros clasificados, entre los que se encuentra el Txintxirri, ya tienen su plaza asegurada para la edición 2026, que también se celebrará en Alicante.