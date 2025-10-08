El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La tortilla de patata picante del bar Txintxirri ha sido elegida como la segunda mejor de España en la categoría 'con'. Instagram
Jantour | Restaurantes

La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España

La versión con alegría riojana del bar Txintxirri se llevó la medalla de plata en la modalidad 'con' del campeonato nacional celebrado este fin de semana en Alicante

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:17

Comenta

En el Campeonato Nacional de Tortilla de Patata, celebrado este fin de semana en Alicante, también hubo premio para Bizkaia. Uno de los triunfadores de esta edición fue Andoni Ibarguren del bar Txintxirri. El primer puesto en la modalidad tradicional fue a parar a La Falda de Madrid, con una versión de la típica receta sin cebolla. Sin embargo, en la segunda categoría del concurso, la modalidad 'con', en la que se permite añadir otros ingredientes, el subcampeón de España ha sido este conocido establecimiento ubicado en el Ensanche bilbaíno.

Noticias relacionadas

El restaurante vasco donde puedes comer la mejor ensaladilla rusa de España

El restaurante vasco donde puedes comer la mejor ensaladilla rusa de España

La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao

La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao

El bar Txintxirri se alzó con el segundo puesto con su tortilla de patata con alegría riojana, una versión picantona que goza de una gran popularidad entre sus clientes. Están que lo tiran. Vigentes campeones de Euskadi y de Bizkaia, en la calle Juan de Ajuriaguerra despachan cada día decenas de pintxos de tortilla de patata con cebolla. Pero en la barra también se pide mucho la picante, apta para los más atrevidos.

En esta categoría, el jurado del XVIII Campeonato de España de tortilla de patatas, organizado por la Feria Gastronómica de Alicante, determinó que la mejor tortilla de patata con un ingrediente adicional se prepara en Aranda de Duero (Burgos). El ganador fue el chef Ricardo Martín, del restaurante Monalisa Gatrobar, gracias a una receta con morcilla y pimiento rojo asado. En tercer lugar quedó La Falda, el ganador de la categoría tradicional, pero en esta ocasión con una original versión con grelos y chorizo cebollero.

La mejor tortilla tradicional, en Madrid

El establecimiento madrileño se hizo con la medalla de oro en la modalidad principal gracias a una tortilla de patata sin cebolla. Para conocer como quedó el podio de honor en el certamen puedes pinchar en este artículo de Alain Mateos.

Entre los finalistas también se encontraban otras dos vizcaínas: Tortillería 5 Estrellas, en Basauri, el Txintxirri, de Bilbao, y El Atrio de Getxo. Los diez primeros clasificados, entre los que se encuentra el Txintxirri, ya tienen su plaza asegurada para la edición 2026, que también se celebrará en Alicante.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  5. 5 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  6. 6

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  7. 7 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  10. 10

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España

La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España