La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao

Domingo, 5 de octubre 2025

El XVIII Campeonato de España de tortilla de patatas, organizado por la Feria Gastronómica de Alicante, ya tiene ganador. El premio a la mejor tortilla se lo ha llevado el bar La Falda del barrio de Chamberí, en Madrid. En segundo lugar ha quedado la cafetería Teulada, de Elche'. Y la medalla de bronce ha sido para el bar-restaurante Cañadío, de Santander. A las puertas del podium se han quedado las vizcaínas Tortillería 5 Estrellas, en Basauri, el Txintxirri, de Bilbao, y El Atrio de Getxo.

La tortilla de patatas del Cañadío, que se encuentra a una hora escasa de Bilbao, es una de las grandes especialidades de la casa. Su chef, Pedro José Román, ya desgranó en su día los secretos para ofrecer a sus clientes uno de los mejores pintxos del país.

Entre los ingredientes para realizar una tortilla al estilo Cañadío, está la patata monalisa. Román emplea 1.200 gramos, a los que añade 300 de cebolla y 12 huevos grandes. También emplea casi medio litro de aceite de oliva virgen extra durante el proceso.

Todos los pasos son importantes y el corte de la patata es uno de ellos. El chef la corta a lo largo por la mitad y después realiza un nuevo corte en las dos mitades. Esos cuartos deben ser láminas grandes de unos tres centímetros de largo y tres milímetros de ancho. Una vez cortadas, hay que limpiar las patatas con agua durante quince segundos. El siguiente paso es la cebolla, que es otro ingrediente esencial. Esta se pica en brunoise de unos tres milímetros.

Una vez tenemos todo preparado se pone la sartén a máxima potencia. Cuando esté el aceite lo suficientemente caliente se incorporan las patatas y cinco minutos después, la cebolla. La dejaremos hacer durante un cuarto de hora. Mientras, habrá que batir los huevos. El cocinero aconseja que se diluya bien pero sin pasarse, que no quede espumoso.

El siguiente paso es escurrir el aceite de la sartén, donde dejaremos unos minutos más las patatas y las cebollas. Verteremos los huevos batidos y removeremos todo el conjunto varias veces durante aproximadamente tres minutos. Se pone al fuego una sartén con una gotita de aceite y se echa el contenido. El chef recomienda entonces apagar el fuego para dejar que se forme la capa exterior de la tortilla. Antes de dar la vuelta habrá que coger un plato grande y untarlo con unas gotas de aceite. El resto del proceso es el mismo que uno lleva en su casa. Una vez hecha habrá que emplatarla y dejarla reposar durante unos minutos para que nuestra tortilla se asiente.

Los expertos de este certamen gastronómico califican las tortillas de patatas del Cañadío de Santander como «muy jugosa, suculenta y dulce», de una tonalidad «amarronada». Alicante Gastronómica recuperó en 2021 el prestigioso Campeonato de España de Tortilla de Patatas que organizó Rafael García Santos durante trece exitosas ediciones, en el marco de lomejordelagastronomía.com en San Sebastián y, posteriormente, en Alicante. Y el Cañadío de Santander es un 'fijo' en estos premios. Ya fue campeón en los años 2021 y 2023, y ahora vuelve a subirse a un cajón del podium.

Información del Restaurante Cañadío

Dirección: C/ Gómez Oreña 15. Plaza Cañadío.

Teléfono: 942 31 41 49.

Inaugurado: 1981.

Jefe de cocina: Pedro J. Román.

Estilo de cocina: Tradicional, de mercado y de temporada.

Precio medio de la carta: 50-60 €.

Capacidad: 70 plazas y terraza.

Horario: De lunes a sábado, de 12 a fin del servicio de cenas.

