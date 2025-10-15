Este es el mejor pintxo de Euskadi y Navarra de este año: se prepara en uno de los pueblos vascos con más encanto

Silvia Osorio Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:40 | Actualizado 18:46h. Comenta Compartir

'Gato Basque', un trampantojo de pastel vasco, ha sido el vencedor de la 20ª edición del Campeonato de Pintxos de Euskadi y Navarra (Euskal Herriko Pintxo Txapelketa), que se ha celebrado durante esta semana en Hondarribia. Precisamente, el Gran Sol, ubicado en la localidad guipuzcoana, ha sido el restaurante coronado con el mejor pintxo de este año.

Iñigo Tizón y Alberto Loro son los autores de este bocado, que simula ser un pastel vasco pero que en realidad quien lo come degusta un guiso de pollo. El pintxo se adereza con polvo de almendras con un gel de cereza en el interior, ingredientes que buscan un equilibro entre ácidos, salados y dulces y que les ha valido la quinta txapela en los veinte años del certamen.

En el concurso competían un total de 8 establecimientos de Euskadi y Navarra. El subcampeonato fue para 'Mar, costa y tierra', de Mitxel Suárez del Toloño de Vitoria-Gasteiz, un falso caparazón de ostra relleno de callos de bacalao confitados, rabitos de cerdo Euskaltxerri estofados y salsa de ostras japonesa. Está coronado por un aire de apio, pepino y melisa.

El pintxo ganador.

Un bar de Bilbao, entre los 8 finalistas

El tercer premio, por su parte, recayó en el 'Tendón de Aquiles', de Juan García e Iván Fernández del Dólar, también en la capital alavesa. Se trata de un pintxo inspirado en la mitogía de Aquiles, elaborado con un cilindro de zanahoria relleno de tendón de ternera guisado, coronado con una flecha de albahaca. Entre los ocho finalistas, se encontraba un conocido local bilbaíno, el Globo, representado por Manuel Gómez y Cristina Yanza.