Un restaurante de Bilbao gana en los premios Best Of Wine Tourism

Dos firmas con sello vizcaíno -la compañía marítima Brittany Ferries y el restaurante Las Lías de Bilbao- han brillado con luz propia al alzarse con sendos galardones en la gala de los Premios Best Of Wine Tourism de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino Bilbao-Rioja, celebrada en la emblemática sede de Bodegas Bilbaínas, en Haro (La Rioja).

Convocados por la Cámara de Comercio de Bilbao, junto con las de Álava y La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, estos premios distinguen a las empresas que mejor fusionan turismo y enología, ofreciendo experiencias y servicios de excelencia en Araba, Bizkaia y La Rioja.

En la categoría Experiencias gastronómicas, el reconocimiento ha sido para el restaurante bilbaíno Las Lías, que hace del vino su auténtico protagonista. En su mesa, los buenos vinos brillan más allá de estilos o modas, acompañados por una gran cocina de producto y una selección de maridajes en constante evolución: divertida, sin prejuicios, abierta tanto al pasado como a la vanguardia. El joven equipo liderado por Mikel García ofrece un servicio cercano, cálido y profesional, con un objetivo claro: conectar con el público, más allá de premios o reconocimientos.

En un artículo publicado en Jantour, el crítico gastronómico Guillemo Elejabeitia describía el impecable servicio y el buen hacer de este local:

Camareros encorbatados, platos rematados en mesa, cristalería fina y una selección de productos con pedigrí que animan a descorchar convierten este restorán de Ajuriaguerra en una referencia para quienes aún cultivan las buenas maneras en la mesa.

Las que exhibe su dueño, Mikel García, cuando recibe a la clientela enfundado en un chaleco de tartán, las ha aprendido en familia, nada menos que en el histórico Zortziko. El vástago del chef Daniel García se ha pasado media vida asistiendo la que durante años fue la única sala con estrella Michelin de la villa. «Pero estaba cansado del modelo tan estricto de la alta cocina», reconoce. Por eso para su proyecto en solitario aplica todo el conocimiento adquirido a un espacio más accesible y relajado, sin perder ese punto de señorío que tanto seduce al público de-Bilbao-de-toda-la-vida.

Su formación como enólogo envuelve –empezando por el nombre– la propuesta de Las Lías. La carta de vinos es de esas en las que da gusto bucear, ni tan larga e inabarcable que desalienta, ni tan escueta que apenas deja margen para el capricho. Ofrece además hasta 40 referencias distintas por copas; una oportunidad de oro para explorar pagos ignotos, olfatear novedades o revisitar a los clásicos.

En cuanto a las viandas, no hay mejor piropo que decir que están a la altura. La carta es básicamente producto de primera con elaboraciones muy leves, algunas de ellas a la vista del cliente. No hay muchos sitios en Bilbao donde le preparen a uno un steak tartar en la mesa. El de Las Lías prescinde de algunos ingredientes para no restar sabor a la carne de frisona gallega. Memorable. Recomendables también el carpaccio de ventresca de atún toro, el salmón marinado o el jamón de Los Pedroches. Y no se pierdan la torrija flambeada a la antigua. Platos elegantes y discretos como el estilo que imprimen al servicio Mikel García y su pareja, Sara Cordero.

Por su parte, Brittany Ferries ha sido galardonada en la categoría Servicios de Enoturismo por su labor de conexión entre el Reino Unido e Irlanda y la región Bilbao-Rioja, acercando a los viajeros a sus destinos vinícolas y a sus principales atractivos gastronómicos, culturales y artísticos. A través de su planificador online, la compañía facilita información, inspiración y reservas para que los turistas vivan al máximo la experiencia enoturística. Además, con sus rutas directas entre Bilbao y los puertos de Portsmouth y Plymouth (Reino Unido) y Rosslare (Irlanda), la naviera promueve un transporte eco-responsable, avalado por la certificación Green Marine Europe.

En la ceremonia de esta edición de los Premios Best Of Wine Tourism, que ha contado con la colaboración del Gobierno de La Rioja, se han otorgado siete reconocimientos. Las otras cinco propuestas premiadas han sido: Bodegas Faustino, en la categoría Arquitectura, Parques y Jardines; el Hotel Viura de Rioja Alavesa y su experiencia 'En busca de la Gran Belleza', en Arte y Cultura; Palacios, vinos de Finca de Nalda, sus bodegas Nivarius y Proelio y su nuevo Wine Bar, en Prácticas sostenibles de enoturismo; Hospedería Los Parajes de Laguardia y especialmente para su propietaria Chari García Ugarte por su trayectoria profesional, en la categoría Alojamiento; y Bodegas Ramón Bilbao de Haro, en Experiencia innovadora en enoturismo.

Asimismo, el jurado ha otorgado una mención especial a Bodegas Amador García (Baños de Ebro, Álava), por la calidad y variedad de experiencias de enoturismo desarrolladas y, muy especialmente, por la originalidad de las experiencias diseñadas para vivir en familia, que destacan la educación de los más jóvenes en torno a la viña y el vino, buscando generar futuros consumidores responsables a través de experiencias lúdicas.

El Premio Internacional Best Of Wine Tourism 2026 recayó en «El legado de Bodegas Faustino» en Oyón, un espectacular proyecto arquitectónico diseñado por Norman Foster + Partners, que competirá por el Best Of Wine Tourism Internacional junto a los ganadores de las otras diez sedes mundiales. Este reconocimiento global se entregará durante la Conferencia Anual de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que tendrá lugar en Burdeos, del 2 al 6 de noviembre de este año.

Finalmente, los ganadores regionales podrán optar también a los Best Of People's Choice Awards, que se decidirán mediante votación abierta en la web greatwinecapitals.com.

Los Premios Best Of Wine Tourism celebran la excelencia del enoturismo en las once grandes regiones vitivinícolas del planeta: Adelaida (Australia), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Hawke's Bay (Nueva Zelanda), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (EE. UU.), Valparaíso-Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

