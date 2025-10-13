El restaurante vizcaíno que es uno de los mejores asadores de España

Silvia Osorio Lunes, 13 de octubre 2025, 19:45 Comenta Compartir

El Asador Olivi, de Usurbil, fue elegido la semana pasada como campeón del Concurso Nacional de Parrilla celebrado en el marco de San Sebastián Gastronomika, uno de los eventos culinarios más importantes del sector en España. Pero en el certamen que corona al mejor asador se encontraban otro puñado de restaurantes que dejaron una gran impresión y que bordan las recetas como la chuleta o los pescados a la brasa.

Entre los ocho finalistas, se encontraban Casa Farpón (Asturias), Sinofos (Girona) y Taller de Carnes by Jenkin's (Valencia) y cinco asadores vascos, entre ellos, uno vizcaíno, Aramendi Berria, en el Parque Tecnológico de Zamudio. Los otros tres son guipuzcoanos: Fermín Calbetón, Ikili, The Txotx Gourmet y el ganador Olivi.

En la localidad vizcaína, entre edificios y pabellones que albergan empresas, destaca un antiguo caserío en el que la parrilla es la reina. Reinaugurado en abril del 2021 –tras una profunda remodelación– por Joseba Ayarza y su hijo, Egoitz, sobre lo que fue el restaurante Aramendi, abierto en 1987 por Sabino Ayarza y Begoña Lopategui, aitas y aitites de los actuales gestores, el local se ha convertido en una de las referencias gastronómicas de la zona.

Comedor para 80 personas

Cuenta con una amplia y cómoda cocina y un comedor con capacidad para 80 comensales, así como un jardín, presidido por una carpa en la que se puede tomar un aperitivo antes de comer o una copa después del festín. En la carta hay entrantes como jamón de chuleta premium –lomo bajo que se cura con salmuera y posteriormente se seca–, que se acompaña con lascas de manchego y panecillos tostados; salmón marinado, que lleva ralladura de naranja, sal negra, mantequilla de aceituna negra y humo y pan tramezzino; croqueta de chuleta, magnifica de sabor, con una bechamel muy cremosa y un ligero crujiente.

De segundo, si la opción es pescado, se puede seguir con chipirones de potera a la brasa, uno de los platos estrella del local, sobre una cama de cebolla. También hay rodaballo o lomo de rape. Quien prefiera carne, preparan una chuleta de vaca vieja –frisona– de 30 días de maduración, o chuleta premium –simmental–, de 40 días de maduración, que sacan en plato caliente.