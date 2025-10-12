El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con heridos y 17 detenidos
Instagram

El restaurante japonés de Bilbao que ha enamorado a Adela González

La presentadora vasca ha pasado el fin de semana en la capital vizcaína

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:16

Comenta

Adela González tiene a Bilbao como su refugio. La presentadora vasca trabaja a diario en Madrid, ya que conduce el programa 'Mañaneros' de TVE, pero los fines de semana, cuando puede tomarse un respiro, no duda en regresar a casa.

Aunque es natural de Lasarte-Oria, la periodista está afincada en la capital vizcaína desde hace años. Cada vez que vuelve al botxo, le gusta disfrutar de su ambiente y, cómo no, de su oferta gastronómica. El pasado mes de septiembre, degustó las pizzas de Demaio. Este fin de semana se ha pasado por el Casco Viejo.

Sin embargo, entre pote y pote, llegó la hora de comer y se les hizo «tarde», tal y como ha contado en una historia publicada en su perfil de Instagram. Fue entonces cuando Adela se decantó por el Musume Izakaya, un restaurante japonés que lleva asentado en el corazón del Casco Viejo desde hace varios años y que ofrece un recetario asiático con guiños a la cocina vasca.

«Llegamos tarde y nos apañaron una mesita en la terraza. Mila esker! Qué rico todo!», ha escrito la presentadora de 'Mañaneros'. Se trata de un local acogedor que cuenta con altas puntuaciones en las principales páginas de reseñas gastronómicas: en Tripadvisor cuenta con un 4,3 de 5 y en Google con un 4,5 de 5.

Especialidad de la casa

En la carta se pueden pedir diversas recetas de la cocina japonesa. Como entrantes, por ejemplo, la sopa miso (6,50 euros), edamame (8,50 euros) o varios tipos de sushi. Y como platos principales, yakisoba (13,50 euros), poke de pato (24,95 euros), tartar de atún rojo (29,95) o las costillas a la brasa con salsa teriyaki (25,95 euros), una de las especialidades de la casa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  2. 2 El restaurante de Las Arenas donde se come como en Italia
  3. 3 ¿Por qué hay este domingo 12 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?: a qué hora es y cuánto te puede tocar
  4. 4

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  5. 5

    El PP vasco se lanza a por el voto latino con una estrategia similar a la de Ayuso
  6. 6

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  7. 7

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  8. 8 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  9. 9

    Nagore, la niña que vendía flores en el mercado de El Arenal, abre su floristería frente al Ayuntamiento de Bilbao
  10. 10

    Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El restaurante japonés de Bilbao que ha enamorado a Adela González

El restaurante japonés de Bilbao que ha enamorado a Adela González