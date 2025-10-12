El restaurante japonés de Bilbao que ha enamorado a Adela González La presentadora vasca ha pasado el fin de semana en la capital vizcaína

Silvia Osorio Domingo, 12 de octubre 2025, 14:16 Comenta Compartir

Adela González tiene a Bilbao como su refugio. La presentadora vasca trabaja a diario en Madrid, ya que conduce el programa 'Mañaneros' de TVE, pero los fines de semana, cuando puede tomarse un respiro, no duda en regresar a casa.

Aunque es natural de Lasarte-Oria, la periodista está afincada en la capital vizcaína desde hace años. Cada vez que vuelve al botxo, le gusta disfrutar de su ambiente y, cómo no, de su oferta gastronómica. El pasado mes de septiembre, degustó las pizzas de Demaio. Este fin de semana se ha pasado por el Casco Viejo.

Sin embargo, entre pote y pote, llegó la hora de comer y se les hizo «tarde», tal y como ha contado en una historia publicada en su perfil de Instagram. Fue entonces cuando Adela se decantó por el Musume Izakaya, un restaurante japonés que lleva asentado en el corazón del Casco Viejo desde hace varios años y que ofrece un recetario asiático con guiños a la cocina vasca.

«Llegamos tarde y nos apañaron una mesita en la terraza. Mila esker! Qué rico todo!», ha escrito la presentadora de 'Mañaneros'. Se trata de un local acogedor que cuenta con altas puntuaciones en las principales páginas de reseñas gastronómicas: en Tripadvisor cuenta con un 4,3 de 5 y en Google con un 4,5 de 5.

Especialidad de la casa

En la carta se pueden pedir diversas recetas de la cocina japonesa. Como entrantes, por ejemplo, la sopa miso (6,50 euros), edamame (8,50 euros) o varios tipos de sushi. Y como platos principales, yakisoba (13,50 euros), poke de pato (24,95 euros), tartar de atún rojo (29,95) o las costillas a la brasa con salsa teriyaki (25,95 euros), una de las especialidades de la casa.