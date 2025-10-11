Ya hay fecha para la reapertura del Satistegi de Algorta capitaneado por Aitana de 'MasterChef'

Silvia Osorio Sábado, 11 de octubre 2025, 12:53 Comenta Compartir

Ya hay fecha para la reapertura del Satistegi de Algorta capitaneado por Aitana Ávila de 'MasterChef'. El local, uno de los más emblemáticos del barrio getxotarra, arranca una nueva etapa de la mano de la hostelera bilbaína, exconcursante del famoso talent culinario de La 1, que está triunfando con sus tortillas de patata. A partir de este miércoles 15 de octubre, el establecimiento volverá a levantar la persiana tras una semanas en las que ha sido sometido a una reforma.

Satistegi by Aitxu es el nuevo nombre que lucirá el local y es el cuarto bar en el que Aitana ofrecerá sus famosas tortillas. Su primer local, Las Tortillas de Aitxu, ubicado en pleno corazón de Bilbao, en la calle Heros, una de las zonas de moda, ha tenido un gran éxito. El negocio, que emprendió tras llegar a la final en el programa de TVE, se expande y da el salto a la Margen Derecha -apenas unos meses después de abrir también su segunda sucursal en Barakaldo-.

Ahora llega con muchas ganas a Getxo. «El Satistegi tiene su historia y nos tenemos que adaptar. Cómo no, la tortilla va a ser el plato estrella, pero también queremos mantener las tradiciones del local con algunas cosas que estamos todavía definiendo. Esto va a unido al nombre completo, que también queremos respetar. Vamos a darle nuestro toque personal, pero respetando el nombre porque es súper emblemático. Queremos mantener la esencia del Satistegi», explicaba recientemente en una entrevista en EL CORREO la hostelera bilbaína a la que siempre le ha encantado Getxo y disfrutar de su ambiente. «Es un lugar con mucho encanto. Desde que empecé en Bilbao, tenía muy claro que quería aquí abrir un 'Aitxu'», añadía muy emocionada.

Ampliar Instagram

Amplia variedad de tortillas

Satistegi by Aitxu funcionará como bar y restaurante, y ofrecerá, sobre todo, tortillas. Para compartir y en forma de pintxo. Es la especialidad y habrá opciones para todos los gustos: con y sin cebolla, con alegría riojana, con boletus, de pulpo, la trufada... Incluso, con torreznos de tudela o de queso azul. También habrá otro tipo de pintxos en barra.

La joven hostelera atraviesa por un momento excelente. Este verano ha desembarcado, además, en la calle Ercilla de Bilbao con su apuesta dulce: 'Txeesecakes by Aitxu', la segunda sucursual de su negocio de postres con el que se estrenó en el centro comercial Artea.

Temas

Algorta

Getxo

Audiencias

MasterChef