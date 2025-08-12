Las tartas de queso de Aitana de 'MasterChef' desembarcan en el centro de Bilbao

Silvia Osorio Martes, 12 de agosto 2025, 17:36 Comenta Compartir

Su aventura como hostelera comenzó en Bilbao con uno de sus platos estrella, la tortilla de patata. Tras triunfar con 'Las tortillas de Aitxu', Aitana Ávila, finalista de 'MasterChef 7', dio el salto al mundo de la repostería y, por el momento, parece que el negocio también va por buen puerto. Hace un año, en julio de 2024, la bilbaína instalaba en Artea su goloso rincón de tartas de queso con más de 15 sabores. Ahora, acaba de abrir en el centro de Bilbao la segunda sucursal de 'Las Txeesecakes de Aitxu'.

En este segundo local, inaugurado el pasado 22 de julio en el número 29 de la calle Ercilla, sigue la misma fórmula que en el del centro comercial de la Margen Derecha. Ha comenzado con cinco sabores de tartas, entre ellas de queso y de pistacho, y se irán sumando variedades de forma progresiva.

Pero hay novedades. En la coqueta tienda de Indautxu, que cuenta con una pequeña terraza, se venden varios tamaños de tartas. El trozo individual cuesta entre 5 y 5,50 euros, y la entera entre 38 y 40. Además, se pueden comprar porciones dobles, entre 10 y 11 euros, que en realidad valen para dos o tres personas. Están pensadas para compartir «muy útiles para llevar a alguna celebración en casa», explica la exconcursante de 'MasterChef'.

Además, a diferencia de Artea, se venden bizcochos caseros, que se hornean allí mismo. «Soy una loca de los bizcochos y no podían faltar. Con un café de especialidad van muy bien y, además, un bizcocho casero es más saludable que los se venden con conservantes en supermercados», apunta. Hay de limón, banana-bread y zanahoria.

La idea de la repostería le rondaba desde hace tiempo, sobre todo, al ver el éxito que han tenido sus tartas de queso en 'Las Tortillas de Aitxu', en la calle Heros, una de las arterias de moda de la villa. Después, empezaron a comercializarse en el local de Licenciado Poza.

Pero la joven hostelera no quería precipitarse y se ha pensado muy bien el proyecto junto a su socio. «Llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo pero hasta que no ha salido el local idóneo, del tamaño que quería, con terracita, hemos esperado. Ahora estamos muy contentos con la acogida», señala la también colaboradora de varios programas de televisión.

«Un sueño»

Han pasado dos años y medio desde que Aitana se estrenara en la hostelería con su primer local de tortillas. Tras desembarcar en Barakaldo, le gustaría seguir expandiendo el negocio, pero es de las que hace las cosas con calma. «Mi objetivo no es abrir muchos, sino que en los que abra que se hagan las cosas bien» ,asegura. El balance de su trayectoria profesional en la hostelería es «muy positivo» y confiesa que ha cumplido un «sueño». Cuando acabó la carrera con 22 años, ya tenía en mente poner en marcha un local especializado en tortillas. «Estoy superagradecida por haberme hecho un huequito en el corazón de Bilbao, pero por detrás hay un equipazo. Yo soy la cara visible, pero el éxito de 'Aitxu' reside en el equipo que hay en cocina y en barra».

