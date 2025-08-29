Aitana de 'MasterChef' da el salto a Algorta para llevar sus tortillas al emblemático Satistegi

Silvia Osorio Viernes, 29 de agosto 2025, 13:39 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

El Satistegi, uno de los bares más emblemáticos de Algorta, abre una nueva era: cambia de mandos y en la barra reinarán las tortillas de patata de Aitana Ávila, la concursante bilbaína de 'MasterChef 7'. En los próximos días, el local, una parada obligatoria en el poteo de este barrio getxotarra, bajará la persiana para acometer una reforma y lucir sus mejores encantos de cara a una nueva etapa en la que estará capitaneado por esta joven hostelera que ha triunfado en la capital vizcaína con Las Tortillas de Aitxu.

El negocio, que emprendió tras llegar a la final del famoso 'talent' culinario de La 1, se expande y dará el salto a la Margen Derecha -apenas unos meses después de abrir también su segunda sucursal en Barakaldo-. En el caso de este cuarto establecimiento, al tratarse de un bar tan conocido y especial para el municipio getxotarra, Aitana y sus socios no han querido que desaparezca el nombre de Satistegi y pasará a denominarse Satistegi by Aitxu.

«El Satistegi tiene su historia y nos tenemos que adaptar. Cómo no, la tortilla va a ser el plato estrella, pero también queremos mantener las tradiciones del local con algunas cosas que estamos todavía definiendo. Esto va a unido al nombre completo, que también queremos respetar. Vamos a darle nuestro toque personal, pero respetando el nombre porque es súper emblemático. Queremos mantener la esencia del Satistegi», destaca la hostelera bilbaína a la que siempre le ha encantado Getxo y disfrutar de su ambiente. «Es un lugar con mucho encanto. Desde que empecé en Bilbao, tenía muy claro que quería aquí abrir un 'Aitxu'», añade muy emocionada.

Según ha explicado a este diario, el nuevo Satistegi by Aitxu abrirá en las próximas semanas con la misma fórmula que tantos buenos resultados le ha reportado en la calle Heros, la calle de moda en el botxo. El local, que funcionará como bar y restaurante, ofrecerá, sobre todo, tortillas. Para compartir y en forma de pintxo. Es la especialidad y habrá opciones para todos los gustos: con y sin cebolla, con alegría riojana, con boletus, de pulpo, la trufada... Incluso, con torreznos de tudela o de queso azul.

«Es un local que lo tiene todo»

Encontrar local en Algorta no ha sido tarea fácil. Le ha costado dos años y medio dar con el lugar idóneo. «No hay nadie que no lo conozca. Tiene mucho encanto, su historia, su tradición, esas vistas... Lo tiene todo. Es un sueño que hemos conseguido. Hemos estado mucho tiempo detrás. Así que lo cojo con mucha ilusión», destaca Aitana, quien asegura que su objetivo no es competir con otras tortillas que cuentan con numerosos adeptos en el barrio getxotarra. «El Ajuria y el Kaixo me chiflan, soy clienta de hace mil años y me encantan. No queremos competir con otras tortillas de Algorta, queremos aportar».

La joven hostelera atraviesa por un momento excelente. Este verano ha desembarcado, además, en la calle Ercilla con su apuesta dulce: 'Txeesecakes by Aitxu', la segunda sucursual de su negocio de postres con el que se estrenó en el centro comercial Artea.

Han pasado dos años y medio desde que Aitana se estrenara con su primer local de tortillas, una receta que le entusiasma y con la que soñaba entrar en el mundo de la hostelería. Con tres restaurantes de este manjar y dos de locales de repostería, le gustaría seguir expandiendo el negocio. Incluso, se platea salir de Bizkaia. Pero sin prisas. Paso a paso. Encontrar los locales de Barakaldo y Algorta le ha llevado cerca de dos años, ya que su prioridad es dar con el «local perfecto» y contar con el mejor equipo. Y eso lleva su tiempo: «Quiero hacer las cosas bien y con cabeza. Y si eso implica que tarde más en crecer, me da igual. Hay que medir mucho los pasos que das».

