Bizkaiko Tortilla Kopa, comienza la competición Este año 32 establecimientos hosteleros se medirán con sus pintxos de tortilla como si de una liga de fútbol se tratara hasta la final del 24 de noviembre en San Mamés

Elena Sierra Domingo, 12 de octubre 2025, 11:54

Los partidos tortilla a tortilla están a punto de comenzar de nuevo en la IV Bizkaiko Tortilla Kopa, organizada por la Asociación de Hostelería de Bizkaia. De entre ellos saldrá la mejor de las mejores en la celebración de la final prevista para el día 24 de noviembre en el estadio de San Mamés. Hasta entonces, se irán sucediendo las rondas eliminatorias. Y hay un gran cambio con respecto a las ediciones anteriores: ya no son 64 contrincantes, sino 32, para aligerar un poco el campeonato. En el listado hay 24 bares de Bilbao, dos de Getxo, y uno de cada una de estas localidades: Leioa, Balmaseda, Gorliz, Atxondo, Basauri y Derio. Algunos nombres repiten, otros son novedad, como siempre.

Son estos 32 los que compiten en los dieciseisavos, que tendrán lugar del 13 al 26 de este mes y cuyo resultado se conocerá el 27. Entre esa fecha y el 9 de noviembre, se desarrollarán los octavos de final. Y los cuartos, es decir, los 'partidos' en los que se decidirán los cuatro finalistas, serán del 11 al 17 de noviembre. Justo al día siguiente, el 18, se cerrarán las votaciones de la Kopa Goiko, la que se hace eco de los gustos del público.

El jurado especializado irá eliminando locales de la lista en estas semanas y lo hará siguiendo unas normas que se asemejan a las de cualquier competición liguera. La Tortilla Kopa está diseñada como si los bares y sus tortillas jugaran partidos: es un uno contra uno en el que cada miembro del jurado (aquí, árbitro o árbitra) valora con entre de 0 y 5 puntos los conceptos determinados por la organización (sabor, jugosidad, punto de sal, temperatura, tamaño de la ración y aspecto) de las dos tortillas que se enfrenten en cada 'encuentro'. La que obtiene una puntuación más alta pasa de ronda.

A punto de comenzar la IV Kopa Tortilla de Bizkaia, bien se puede hacer un repaso al palmarés para ver cómo han ido evolucionando la elaboración de cocineros y cocineras y el gusto del jurado. En principio puede parecer que las mejores recetas de este plato tan pero tan típico de las barras de nuestros bares las hacen siempre los mismos y que habiendo tantos bares en Bilbao los premios se quedarán en la villa. Pero no hay más que mirar al palmarés del año pasado: un casi desconocido Biribil, de Santurtzi, que como quien dice acababa de abrir y ya se posicionaba en lo más alto; y la Kopa Goiko, la del público, fue a manos de los de Meatza Taberna, situado en Gallarta.

Si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, en la edición de 2023 llegaba el Teike desde Balmaseda (ahora tiene local en Bilbao) y ganaba, mientras que había que ir a Getxo, al Kaixo Gastrobar, para encontrar la favorita de la afición, del voto popular.