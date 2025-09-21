El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

William Li, médico especialista en nutrición: «Las cebollas rojas tienen un gran poder sanitario»

El investigador estadounidense destaca los beneficios de una de las hortalizas más consumidas

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:30

Es una de las hortalizas más consumidas en España. Indispensable en muchos platos y rara vez falta en la despensa, pues se trata de un producto que se utiliza en guisos o sofritos y acompaña a pescados, carnes o verduras. Las cebollas, cruda o cocinadas, están consideradas por los expertos como un 'superalimento' que no debe faltar para mantener una dieta equilibrada que favorezca a nuestro organismo.

El médico estadounidense e investigador William Li ha compartido un vídeo en el que aconseja incluir las cebollas, en concreto las rojas, en nuestra alimentación.«He aquí por qué deberías añadir cebollas rojas a tu próxima comida. Tienen un gran poderío sanitario», comienza diciendo el conocido facultativo que acumula casi un millón de seguidores en redes.

El doctor William Li, una autoridad en alimentación y salud a nivel mundial, recuerda que esta hortaliza es antiinflamatoria, ayuda a mejorar la salud cardiovascular y retrasa el envejecimiento. Según explica, las cebollas rojas son en antocianinas—los mismos compuestos que también contienen los arándanos y las berenjenas—que apoyan el metabolismo y ayudan a reducir la inflamación.

Asimismo, el investigador estadounidense, autor de libros como 'Comer para sanar' o 'Come para vencer la enfermedad', destaca que las cebollas rojas son una fuente quercetina, un potente antioxidante y que actúa en varias direcciones: tiene efectos antiinflamatorios, baja la presión arterial, reduce el llamado 'colesterol malo' (LDL).

Por otro lado, las cebollas rojas también resultan muy beneficiosas para la salud porque combaten el insomnio, son anticoagulantes, previenen la pérdida de cabello, mejoran la salud de la piel, controlan los niveles de la glucosa en la sangre, son diuréticas y protegen el sistema óseo. «Es un básico mediterráneo vinculado a una mejor salud y longevidad», resume el doctor Li.

