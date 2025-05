Ni fruta ni mermelada: estos son los alimentos que más suben el azúcar en sangre

Silvia Osorio Lunes, 19 de mayo 2025, 15:19 Comenta Compartir

El consumo excesivo de azúcar puede resultar muy perjudicial para la salud: no solo puede provocar diabetes, sino que también puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, presión arterial alta, inflamación crónica y enfermedad hepática no alcohólica. Mantener una dieta equilibrada y saludable es fundamental para mantener a raya el azúcar en sangre y evitar que se disparen los llamados índices glucémicos (IG), una forma de medir la velocidad con la que un alimento con carbohidratos sube el azúcar en la sangre.

Según explica el dietista-nutricionista vizcaíno Natxo Gómez, los alimentos con IG alto suben el azúcar muy rápido y los de IG bajo lo hacen más lento. «Comer más alimentos con IG bajo ayuda a tener energía más estable y evitar picos de azúcar. También disminuye con la presencia de verduras y/o proteínas y/o grasas que haya, además de la fuente de hidratos de carbono, en el plato», explica.

¿Cuáles son los alimentos que suben más rápido los niveles de glucosa? El especialista explica que son aquellos ricos en carbohidratos de rápida absorción, es decir, con un índice glucémico alto. Por ejemplo:

- Azúcar blanco y moreno.

- Miel.

- Jarabes.

- Pastelería y bollería.

- Galletas.

El especialista vizcaíno con consulta presencial en Bilbao (Fisioclinics Nutrición) afirma que «no es necesario evitarlos a toda costa, pero reducirlos de gran manera es vital para mantener una buena salud cardiovascular, cognitiva y composición corporal». Asimismo, indica que «no más del 10% de las calorías diarias deberían venir de estos azúcares de rápida absorción».

Edulcorantes

Con respecto a las frutas, existe la creencia de que tienen mucho azúcar y no conviene abusar de ellas. Gómez desentierra el mito y explica «cuando la fruta la comemos entera, la comemos con la fibra, por lo que, los perjuicios de dicho azúcar libre se ven evitados». Lo que no recomienda en tomarlas en zumo, néctar o compota. De esta forma no son tan saludables. Por ejemplo, en el caso del zumo, durante el proceso de extracción del jugo, la fructosa naturalmente presente se concentra, lo que puede desembocar en un alto contenido de azúcar en el producto final.

¿Y sustituir el azúcar por edulcorantes es una buena opción? Gómez es claro: «Hasta la fecha es mejor el edulcorante que el azúcar a nivel global para la salud. Aunque moderar y reducir su consumo es lo óptimo, ya que también nos acostumbraríamos a los sabores reales de los alimentos y eso son siempre buenas noticias», recalca.

