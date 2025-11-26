El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Soldados israelíes patrullan por las calles de la localidad cisjordana de Tubas. AFP

Israel lanza una nueva operación militar contra Hamás en Cisjordania

Varias localidades palestinas, sometidas a la violencia de los colonos judíos, sufren ahora toques de queda y decenas de detenciones

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:35

«Israel reactivó el frente de Cisjordania con una «amplia operación antiterrorista», según un comunicado conjunto del ejército y el Shin Bet, centrada en la ... zona norte de los territorios ocupados. Las fuerzas de seguridad israelíes «no permitirán que el terrorismo eche raíces en la zona y están actuando de manera proactiva para frustrarlo», y para ello desplegaron a cientos de hombres, helicópteros y bulldozers en localidades palestinas como Tubas y Tammun, donde impusieron el toque de queda y practicaron decenas de detenciones.

