El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Soldados israelíes patrullan por una calle de la ciudad cisjordana de Nablus. EFE

Colonos radicales desafían al ejército con la quema de una mezquita en Cisjordania

El ataque al templo islámico se produjo mientras otro grupo de extremistas asaltó una empresa palestina de productos lácteos y dos niños murieron por disparos de militares en Hebrón

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:13

Comenta

Un día después de que el diputado ultranacionalista Zvi Sukkot entrara en la Mezquita de Abraham en Hebrón sin quitarse los zapatos, escoltado por soldados, ... colonos extremistas dieron fuego a la mezquita de Der Istiya, cerca de Nablus. En las paredes exteriores realizaron pintadas como «Mahoma cerdo» y «seguid condenando», en alusión a los recientes mensajes de alerta de los mandos militares israelíes sobre la escalada de violencia de los colonos radicales. Terminada su acción volvieron a sus asentamientos con la seguridad de que no les pasará nada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  5. 5

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  6. 6

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  7. 7

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  8. 8

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  9. 9

    Zayoha, la bilbaína ganadora de Miss Trans Europa 2025: «Regalé el premio de una cirugía estética a otra concursante»
  10. 10 La pregunta a la que David Bustamante se negó a responder: «Eso no lo voy a decir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Colonos radicales desafían al ejército con la quema de una mezquita en Cisjordania

Colonos radicales desafían al ejército con la quema de una mezquita en Cisjordania