El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Peristeri-Bilbao Basket
Una de las familias palestinas que han denunciado en las últimas semanas la violencia de los colonos. EFE

Israel aleja el posible Estado palestino con cifras récord en la expansión de las colonias

La ONG que monitoriza la ampliación de los asentamientos denuncia que en lo que va de año se han publicado licitaciones para un total de 5.667 viviendas

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, fue tajante a la hora de oponerse a la anexión israelí de Cisjordania, 2025 se convertirá en un año ... récord para la expansión de las colonias tanto en términos de nuevas viviendas aprobadas, como en nuevos asentamientos reconocidos o legalizados. A falta del reconocimiento oficial, Cisjordania es una tierra anexionada de facto y cada semana se suceden los anuncios de nuevas licitaciones. En las últimas 24 horas, el ministerio de Vivienda anunció la construcción de 342 viviendas distribuidas en cinco edificios en Geva Binyamin, al sureste de Ramala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  6. 6

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  7. 7 Un siglo de menús entre obreros
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi
  10. 10 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Israel aleja el posible Estado palestino con cifras récord en la expansión de las colonias

Israel aleja el posible Estado palestino con cifras récord en la expansión de las colonias