EE UU cuestiona la escalada de violencia de los colonos en Cisjordania

Los soldados israelíes «gritaban y lanzaban cosas por todas partes… Era como una escena de película: algunos llevaban máscaras y portaban todo tipo de armas. ... Uno de ellos me dijo: 'Ya no tienes casa aquí. Tienes que irte'». Este es el testimonio de una mujer de 54 años sobre su salida por la fuerza de su casa y forma parte de un informe de Human Rights Watch (HRW) que acusa al Estado hebreo de haber cometido, a la sombra del conflicto en Gaza, «crímenes de guerra» durante una serie de operaciones militares en Cisjordania que provocaron el éxodo de al menos 32.000 palestinos.

El reciente estudio, titulado 'Todos mis sueños han sido borrados. Desplazamientos de palestinos en la Cisjordania ocupada por el ejército israelí', analiza la expulsión de la totalidad de los residentes en los campamentos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams. «A principios de 2025, las autoridades echaron por la fuerza a 32.000 palestinos de sus hogares en campos de refugiados sin respetar las protecciones legales internacionales y no les han permitido regresar», señaló la investigadora de HRW, Nadia Hardman, quien aseguró que las fuerzas hebreas cometieron «crímenes de guerra, de lesa humanidad y limpieza étnica que deben ser investigados y enjuiciados». La experta señaló directamente al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a su ministro de Defensa, Israel Katz, como los máximos responsables.

Al mismo tiempo que Israel aceptaba una tregua en Gaza, coincidiendo con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el ejército lanzó en Cisjordania la operación 'Muro de Hierro' con los campamentos en su punto de mira. Las autoridades israelíes defendieron que la ofensiva era necesaria «ante las amenazas a la seguridad que representan y la creciente presencia de elementos terroristas en su interior». Para HRW, fue «un acto de limpieza étnica».

«Fuera de la realidad»

No hubo una reacción de Tel Aviv al informe, pero en casos anteriores relacionados con los desplazamientos forzosos ha repetido que «la retórica de Human Rights Watch con respecto a la conducta de Israel está completamente fuera de la realidad». Como ocurre en Gaza, en estos campos tomados por el ejército también está prohibida la entrada de los periodistas.

A inicios de 2025, el ejército israelí expulsó a palestinos de tres campos de refugiados, impidió su regreso y destruyó sus viviendas.



Un nuevo informe de HRW concluye que las fuerzas israelíes cometieron crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. pic.twitter.com/7eLjR9Zi3j — Human Rights Watch (@hrw_espanol) November 20, 2025

El avance récord de la ocupación en Cisjordania se produce de la mano de una escalada de violencia de los colonos contra los palestinos y en los últimos días han llegado ligeras condenas de las autoridades militares y del presidente hebreo, Isaac Herzog. A las voces críticas con estos ataques se sumó el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, que por primera vez se refirió al fenómeno como «terrorismo». El diplomático exigió «igualdad ante la Justicia» y severas consecuencias, ya sean actos cometidos por palestinos o israelíes.

En una entrevista concedida a la cadena NewsNation, el embajador quiso matizar que los extremistas «son pocos y no representan a los colonos israelíes en general». Huckabee no anunció medidas para frenar la oleada de violencia.