Un vehículo calcinado en la localidad cisjordana de Jabaa. EFE

EE UU cuestiona la escalada de violencia de los colonos en Cisjordania

El embajador norteamericano en Israel habla de «terrorismo» y Human Rights Watch denuncia la expulsión de 32.000 palestinos de campos de refugiados en el territorio

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:05

Comenta

Los soldados israelíes «gritaban y lanzaban cosas por todas partes… Era como una escena de película: algunos llevaban máscaras y portaban todo tipo de armas. ... Uno de ellos me dijo: 'Ya no tienes casa aquí. Tienes que irte'». Este es el testimonio de una mujer de 54 años sobre su salida por la fuerza de su casa y forma parte de un informe de Human Rights Watch (HRW) que acusa al Estado hebreo de haber cometido, a la sombra del conflicto en Gaza, «crímenes de guerra» durante una serie de operaciones militares en Cisjordania que provocaron el éxodo de al menos 32.000 palestinos.

