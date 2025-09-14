El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, visitó el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén acompañado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Reuters

EE UU blinda a Netanyahu ante las críticas internacionales con la visita de Rubio a Israel

Doha acoge una cumbre regional en busca de una respuesta unida a Tel Aviv tras el ataque de la pasada semana

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:31

Cuanto más fuerte es la presión internacional, mayor es el respaldo de Estados Unidos al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Tras el apoyo abrumador que la Asamblea General de la ONU ... dio el pasado viernes a la creación del Estado palestino –con 142 países a favor, 10 en contra y 12 abstenciones– y mientras Doha acogía la primera jornada de la cumbre árabe islámica para buscar una respuesta conjunta frente a Israel, Marco Rubio aterrizó el domingo en Tel Aviv en su primer viaje oficial como secretario de Estado norteamericano. El hombre de confianza de Donald Trump en política exterior acompañó al primer ministro hebreo en una visita al Muro de los Lamentos de Jerusalén, donde el dirigente israelí declaró al mundo que la relaciones entre los dos países son «tan fuertes y duraderas como las piedras del Muro que acabamos de tocar». Es «un amigo extraordinario», añadió sobre su invitado.

