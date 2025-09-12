El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Efectos de los bombardeos de Israel sobre Ciudad de Gaza. Afp

La ONU aprueba por amplia mayoría la creación de un Estado palestino pero sin Hamás

La declaración sale adelante con 142 votos a favor y diez en contra, entre ellos los de Israel y Estados Unidos

T. Nieva

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:23

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes por una amplia mayoría una resolución de apoyo a la conocida como Declaración de Nueva ... York, impulsada por Francia y Arabia Saudí para abogar por una próxima solución de dos Estados entre israelíes y palestinos. Eso sí, de ese plan quedaría excluida la organización Hamás. El texto ha salido adelante con 142 votos a favor, entre ellos el de España, y diez en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina y Hungría. Otros doce países han optado por la abstención.

