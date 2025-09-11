El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado contra Lula
El dirigente de Hamás Husam Badran, en el centro de la imagen, al asistir este jueves al entierro en Doha de las personas fallecidas en el bombardeo israelí. AFP

Qatar convoca una cumbre regional para dar una respuesta conjunta al bombardeo de Israel

Las autoridades de Doha exigen que Netanyahu «sea llevado ante la justicia» el mismo día en que se han celebrado los funerales de las seis víctimas mortales del ataque

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:38

Doha celebró los funerales de las seis víctimas mortales del bombardeo israelí del martes contra la cúpula política de Hamás. El emir de Qatar presidió ... una ceremonia en la que no se vio a ninguno de los altos cargos del movimiento islamista, que luego sí aparecieron en el cementerio. El pequeño reino del Golfo sigue en estado de shock y el primer ministro, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, pidió que Benjamín Netanyahu «sea llevado ante la justicia» por «terrorismo de Estado». Dejando atrás rencillas del pasado, los países del Golfo cerraron filas en torno a Doha, que el domingo y lunes acogerá una cumbre árabe-islámica para discutir el ataque de Israel y los siguientes pasos a dar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  2. 2 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  4. 4

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  5. 5

    El alcalde del pueblo con mayor tasa de suicidios de España: «Muchas familias tienen este problema»
  6. 6

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  7. 7

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  8. 8

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  9. 9

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  10. 10 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Qatar convoca una cumbre regional para dar una respuesta conjunta al bombardeo de Israel

Qatar convoca una cumbre regional para dar una respuesta conjunta al bombardeo de Israel