Decenas de personas huyen de Ciudad de Gaza hacia el Sur. AFP

Israel calcula que más de 250.000 personas han huido de Ciudad de Gaza

El ejército vuelve a lanzar octavillas sobre el principal núcleo urbano de la Franja en las que apremia a la población para que abandone la zona «por su seguridad»

María Rego

María Rego

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:53

La población de Ciudad de Gaza continúa su huida a otros rincones del enclave donde, casi dos años después del inicio de la ofensiva israelí, ... ya no queda un lugar seguro. El ejército hebreo puso el sábado cifras a ese éxodo: más de 250.000 personas han abandonado el principal núcleo urbano de la Franja ante la intensificación de los bombardeos como antesala de la invasión terrestre de la zona. La ONU estima que alrededor de un millón de gazatíes vivía en esta urbe que, según los cálculos de las fuerzas armadas, habría sido abandonada ya por una cuarta parte de su censo «por su propia seguridad». Algunos se han encaminado hacia el Sur pero otros, la mayoría, reconocen que no tienen a dónde ir.

