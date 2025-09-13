Israel calcula que más de 250.000 personas han huido de Ciudad de Gaza

La población de Ciudad de Gaza continúa su huida a otros rincones del enclave donde, casi dos años después del inicio de la ofensiva israelí, ... ya no queda un lugar seguro. El ejército hebreo puso el sábado cifras a ese éxodo: más de 250.000 personas han abandonado el principal núcleo urbano de la Franja ante la intensificación de los bombardeos como antesala de la invasión terrestre de la zona. La ONU estima que alrededor de un millón de gazatíes vivía en esta urbe que, según los cálculos de las fuerzas armadas, habría sido abandonada ya por una cuarta parte de su censo «por su propia seguridad». Algunos se han encaminado hacia el Sur pero otros, la mayoría, reconocen que no tienen a dónde ir.

El ejército lanza periódicamente octavillas sobre Ciudad de Gaza en las que recuerda a quienes aún no han escapado que «evacúen de inmediato» la zona. El sábado, los últimos panfletos que recogieron los residentes les conminaban a dirigirse «a través de la calle Al Rashid hacia el Sur. Están advertidos». La explicación era la de siempre:las fuerzas armadas están «operando con mucha intensidad en su área y está decidido a desmantelar y derrotar a Hamás». La toma de este núcleo urbano es actualmente la prioridad de Benjamín Netanyahu, primer ministro hebreo, que hace oídos sordos a los mensajes de la comunidad internacional y de las organizaciones humanitarias para que no avance en una ofensiva que ya ha causado más de 64.800 muertes, según el balance del Ministerio de Sanidad gazatí.

El sábado murieron al menos 41 personas en la Franja, 29 de ellas precisamente en Ciudad de Gaza, donde fue bombardeado un edificio en el barrio de Tel al Hawa. El ejército ha concentrado en las últimas semanas sus ataques aéreos contra bloques de gran altura con el argumento de que han sido utilizados por Hamás.

Doha acogerá una cumbre de urgencia para abordar una respuesta colectiva de los países de Oriente Medio al ataque israelí del pasado martes

Mientras, Doha se prepara para acoger entre el domingo y el lunes una cumbre con otros países de la región para abordar el ataque israelí en Doha del pasado martes que dejó seis muertos y que pretendía acabar con la cúpula de Hamás. El objetivo de la reunión convocada por Qatar es tratar de buscar una respuesta colectiva a la inesperada agresión, que convulsionó a Oriente Medio y agotó prácticamente las esperanzas de que los islamistas liberen a los rehenes.