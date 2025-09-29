El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mesa electoral en Dormund, donde los conservadores han alcanzado la alcaldía por primera vez en 80 años. Reuters

La ultraderechista AfD fracasa en su asalto a tres alcaldías en Renania del Norte-Westfalia

Los conservadores consiguen imponerse en el mayor número de consistorios en el que fuera feudo socialdemócrata

Juan Carlos Barrena

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:33

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha fracasado en su intento de afianzarse en el populoso y occidental estado federado alemán de Renania del Norte- ... Westfalia. La formación xenófoba y antieuropea no consiguió hacerse con ninguna de las alcaldías en las tres grandes ciudades –Gelsenkirchen, Hagen y Duisburgo- en las que aspiraba a imponer a sus candidatos en la segunda vuelta de las elecciones municipales y comunales celebradas este domingo.

