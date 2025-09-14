La ultraderecha triplica su resultado en las elecciones de Renania aunque se queda lejos de los conservadores de Merz

Aunque puede considerarse la gran triunfadora de la jornada al triplicar sus resultados de hace cinco años, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) no ha ... conseguido este domingo en las elecciones municipales y comunales en el occidental estado federado de Renania del Norte-Westfalia el explosivo aumento de votos al que está acostumbrada en las regiones germano orientales de este país.

Cristianodemócratas (CDU) y socialdemócratas (SPD), que gobiernan en coalición en Berlín desde la pasada primavera, superaron ampliamente a la formación xenófoba y antieuropea en los primeros comicios que se celebran en Alemania desde las generales del pasado mes de febrero, considerados un barómetro de la aceptación del ejecutivo que dirige el canciller federal, el conservador Friedrich Merz.

El sondeo a pie de urna realizado por el instituto Infratest Dimap destaca que la CDU obtuvo un 34% de votos en el estado federado más poblado de Alemania con 18 millones de habitantes y un PIB superior al de toda Polonia. Un resultado prácticamente igual al de hace cinco años. El SPD cedió algo menos de dos puntos hasta alcanzar un 22,5% de sufragios. Su peor resultado de la historia, aunque todo un alivio ante unos pronósticos que auguraban una debacle en la región de carácter industrial que era considerada hasta hace unos años el feudo tradicional de la socialdemocracia.

La ultraderechista AfD es el único partido que gana apreciablemente votos en estas elecciones, al multiplicar por tres sus resultados frente a las celebradas en 2020, hasta sumar un 16,5% de sufragios. Sin embargo, no consigue convertirse en segunda fuerza en ese estado como logró en las elecciones nacionales de hace medio año, ni superar a los socialdemócratas, de los que le separan seis puntos. Pérdidas apreciables sufrieron Los Verdes, que cedieron más de 8 puntos hasta un 11,5%, mientras La Izquierda subió y se situó en un 5,5%.

El voto de los jóvenes

Interesante es el sondeo realizado entre los jóvenes de hasta 24 años, en unas elecciones en la que votaron por primera vez los mayores de 16 y donde se temía el poder seductor de los populistas de derechas. Sin embargo, la encuesta a pie de urna revela que los conservadores lograron un 20% de votos y AfD un 11%, ambos partidos muy por debajo de su resultado global, al igual que el SPD con un 20%, mientras Los Verdes alcanzaron un 13% y La Izquierda un sobresaliente 18%.

El primer ministro de la región, el conservador Henrik Wüst, celebró los resultados de la CDU, pero se mostró preocupado por la fuerte subida de la ultraderecha, que ha pasado de poco más de un 5% de votos hace cinco años a más de un 16% en estos comicios. «Este resultado nos debe hacer reflexionar y no nos permite dormir tranquilos. Ni siquiera a mi partido, que ha ganado estas elecciones tan claramente», declaró Wüst en la cadena pública de televisión ARD, ante la que subrayó que el hecho de que AfD haya triplicado con creces su resultado en comparación con las últimas elecciones municipales supone un reto para todos los partidos democráticos.

Friedrich Merz había anunciado el sábado que sacaría conclusiones críticas del resultado de los comicios de este domingo con la mirada puesta en AfD. «Sacaré conclusiones con respecto a la forma en que llevamos a cabo las campañas electorales, con respecto a cómo tratamos los temas, con respecto a cómo abordamos la competencia», dijo el canciller federal, quien afirmó estar decidido a «luchar con dureza por los temas adecuados y el rumbo del país», especialmente con AfD.

Euforia en la extrema derecha

Entusiasmado se mostró por su parte el copresidente de AfD, Tino Chrupalla, que calificó de «gran éxito» los resultados de su partido en las elecciones municipales de Renania del Norte-Westfalia. «Las primeras previsiones apuntan a que hemos triplicado nuestros votos. Somos un partido popular y todos tenemos una gran responsabilidad para con Alemania», escribió en X.

Los 13,7 millones de electores eligieron este domingo unos 20.000 cargos públicos para un total de 396 localidades y comunas, así como 31 circunscripciones, entre ellas el llamado Parlamento del Ruhr. Renania del Norte-Westfalia cuenta con un total de 29 grandes ciudades de más de 100.000 habitantes, entre ellas Colonia, Düsseldorf o Essen. La inmigración, los refugiados y la crisis económica fueron los temas que dominaron la campaña electoral.