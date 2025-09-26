El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alice Weidel, líder de AfD, en una rueda de prensa en la sede del partido. Reuters

La ultra AfD tendrá que buscar nueva sede nacional tras ser desahuciada por su casero en Berlín

Alternativa para Alemania incumplió el contrato de alquiler al celebrar una fiesta electoral no autorizada

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:18

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) tendrá que abandonar su sede central en la capital alemana el año próximo por orden judicial, tras perder un ... proceso contra su casero, que acusó a la formación xenófoba y antieuropea de incumplimiento de contrato. Aunque AfD consiguió que la Audiencia de Berlín rechazará su expulsión inmediata del edificio que ocupa desde 2022 en el barrio de Wittenau del distrito de Reinickendorf, el partido no podrá evitar la rescisión anticipada del contrato de alquiler.

