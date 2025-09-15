La ultra AfD competirá por las alcaldías de tres ciudades en Renania del Norte-Westfalia

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) no solo ha logrado triplicar su resultado y convertirse en la tercera formación más votada en las elecciones municipales ... y comunales celebradas este domingo en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, sino que competirá en la segunda vuelta de los comicios por las alcaldías de tres ciudades en la región más populosa del país con 18 millones de habitantes.

Candidatos del partido xenófobo y antieuropeo lucharán el 28 de septiembre para convertirse en alcaldes de las localidades de Gelsenkirchen, donde juega el conocido Shalke 04 de la Bundesliga de fútbol, Duisburgo y Hagen. En la primera de ellas el ultraderechista Norbert Emmerich logró hacerse con el 29,8% de los votos y tratará de superar a la socialdemócrata (SPD) Andrea Henze, que obtuvo el 37%.

Menos fácil lo tendrá el ultraderechista Carsten Gross, que logró un 19,7% de los sufragios y aspira a arrebatar el poder al actual burgomaestre de Duisburgo, Sören Link, con un 46% de apoyos y que a punto estuvo de ser elegido en primera vuelta. Finalmente en Hagen, Michael Eiche de AfD con un 21,2% de los votos es quien quedó más cerca de su rival, el cristianodemócrata (CDU) Dennis Rehbein con un 25,1%.

Opciones remotas

Sin embargo, las posibilidades de que alguno de los tres consiga su objetivo son más que remotas. Cristianodemócratas y socialdemócratas, que gobiernan Alemania en coalición, reiteraron este lunes su compromiso de mantener en pie el cortafuegos para aislar y apartar del poder a la ultraderecha, también a nivel municipal. Los presidentes de las dos formaciones en ese Estado anunciaron que se respaldarán mutuamente para evitar un triunfo de AfD en la citadas alcaldías.

«Donde la CDU compita con AfD en la segunda vuelta están las cosas más que claras para los socialdemócratas: apoyaremos naturalmente al candidato conservador», declaró Sarah Philipp, presidenta del SPD en el Estado federado renano. En parecidos términos se expresó el líder cristianodemócrata y primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst: «Sabemos, y nuestros electores también, lo que hay que hacer cuando alguien de AfD compite con un candidato de un partido democrático».

33,3% de los votos obtuvo la CDU en las elecciones regionales celebradas el domingo en Renania del Norte-Westfalia. El SPD quedó en segundo lugar con el peor resultado de su historia, un 22,1% de las papeletas, mientras que AfD alcanzó el 14,5%.

Los resultados definitivos de dichos comicios, anunciados a primera hora de la mañana de este lunes, confirmaron la victoria de la CDU, que a nivel regional cosechó el 33,3% de los votos tras ceder un punto frente a las elecciones de hace cinco años. El SPD registró el peor resultado de su historia en el que fue su feudo tradicional al perder algo más de dos puntos y se situó en un 22,1%, mientras que AfD subió casi diez puntos hasta un 14,5%, Los Verdes perdieron 6,5 puntos y cayeron hasta el 13,5% y La Izquierda ganó 1,8 hasta sumar un 5,6% de los sufragios.

«Hay que describir los resultados tal y como son: es un mal resultado para el SPD, pero también un mal resultado en general para el centro democrático», afirmó Achim Post, copresidente de los socialdemócratas en declaraciones televisivas, en las que subrayó que las formaciones democráticas «deben asegurarse juntas de que AfD vuelva a reducirse, aún más de lo que lo ha hecho ahora en estas elecciones municipales».

Ein riesiger Erfolg: Nach ersten Prognosen hat sich das Ergebnis der AfD in NRW verdreifacht. Herzlichen Dank an alle Wahlkämpfer und an unsere Wähler! pic.twitter.com/5eim5eDxfP — Alice Weidel (@Alice_Weidel) September 14, 2025

Pese a todo comentó que a Alternativa para Alemania «no le crecen los árboles hasta el cielo», ya que, «aunque ha conseguido situar candidatos en la segunda vuelta para tratar de ganar tres alcaldías, desde mi punto de vista no va a hacerse con ninguna localidad de la cuenca del Ruhr». Carsten Linnemann, secretario general nacional de la CDU, reconoció que no se pueden maquillar los resultados de AfD, pero subrayó que su partido «ha logrado más del doble de votos» que la ultraderecha.