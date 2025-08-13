Las tropas invasoras rusas rompen la defensa ucraniana y avanzan en Donetsk

Volodímir Zelenski ha viajado este miércoles a Berlín sumido en un caos militar estratégico. Sus defensas han sido desbordadas en una pequeña zona del frente ... de Donetsk, pero amenaza con desbaratar toda la resistencia en esta provincia que Moscú ha conquistado parcialmente y que Vladímir Putin codicia. De hecho, el avance invasor en este territorio puede ser una baza para el jefe del Kremlin en una futura negociación de un proceso de paz.

Después de poner a prueba toda la línea defensiva durante semanas, los invasores encontraron este fin de semana una «brecha de seguridad» por la que han penetrado varios grupos de asalto de entre 10 y 30 soldados. Los atacantes aprovecharon la fragilidad en unos puntos donde los ucranianos todavía no habían conseguido armar torres defensivas y trincheras, ni disponían de pilotos de drones para repeler las incursiones. Este hecho desató airadas protestas de las unidades contra el Estado Mayor por la precariedad de fuerzas en el frente y de especialistas como los profesionales que manejan estos aviones. Muchos han caído en la batalla o se encuentran agotados y no han sido sustituidos por unidades de refresco.

Según interpretan los analistas militares occidentales, existe un riesgo evidente de que la incursión abra la puerta a que los rusos asedien los dos único feudos que le quedan a Kiev en esta provincia. Uno de ellos es la ciudad de Kramatorsk. El otro se llama Pokrovsk, donde los atacantes intentan cercar a los defensores. Cientos de mujeres, niños y ancianos han comenzado a ser evacuados a zonas seguras.

Reacción de Kiev

Kiev ha llamado a fuerzas especiales de otros frentes para tratar de retomar el terreno. Ha convocado a 30.000 militares, entre ellos los más experimentados de la conocida brigada Azov. Zelenski explicó antes de su llegada a Berlín que sus fuerzas ya están persiguiendo a los grupos de asalto rusos y que uno de ellos fue eliminado a tiros. Se supone que han penetrado hasta diez kilómetros en territorio ucraniano y, según 'The Telegraph', una de sus tácticas consiste en infiltrarse en Pokrovsk para atacar a los soldados defensores desde dentro. Desde hace unos días, los miembros de la 25.ª Brigada Aerotransportada Independiente de Ucrania acantonados en esta ciudad han sido hostigados por invasores rusos disfrazados con ropas civiles.