Edificios de la región de Donetsk bombardeados por el ejército ruso. Afp

Las tropas invasoras rusas rompen la defensa ucraniana y avanzan en Donetsk

Kiev llama a 30.000 soldados a perseguir a los grupos de asalto enviados por Moscú, algunos de los cuales se han infiltrado vestidos de civiles

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:29

Volodímir Zelenski ha viajado este miércoles a Berlín sumido en un caos militar estratégico. Sus defensas han sido desbordadas en una pequeña zona del frente ... de Donetsk, pero amenaza con desbaratar toda la resistencia en esta provincia que Moscú ha conquistado parcialmente y que Vladímir Putin codicia. De hecho, el avance invasor en este territorio puede ser una baza para el jefe del Kremlin en una futura negociación de un proceso de paz.

