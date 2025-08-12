El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una artillera se protege los oídos mientras dispara un mortero en el frente de Sumy. EFE

Los líderes europeos declaran sus exigencias para la paz en Ucrania en vísperas de la reunión entre Trump y Putin

La Unión enfatiza que Kiev «debe elegir su destino», en una declaración sin la firma de Orbán, que rechaza «dar instrucciones desde el banquillo»

Miguel Pérez

Martes, 12 de agosto 2025, 21:59

La Unión Europea respaldó ayer la iniciativa de Donald Trump de reunirse este próximo viernes en Alaska con Vladímir Putin, pero también quiso dejarle claro ... los límites que los líderes continentales ponen a un posible proceso de paz. No son condiciones nuevas, pero con este recordatorio Bruselas le señala al presidente de Estados Unidos el terreno de juego donde los europeos están dispuestos a disputar el partido. Otra cuestión es el aprecio que haga el dirigente republicano. Resulta significativo que un país europeo implicado de primera mano en una solución a la invasión pero ajeno a la UE, el Reino Unido, mostrase ayer su inquietud porque los gobernantes comunitarios le estén presentando demasiados requisitos a Trump y esa actitud conduzca a que les deje fuera de sus posibles negociaciones con Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  2. 2 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  3. 3

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  4. 4

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  5. 5 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  6. 6

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  7. 7

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  8. 8 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  9. 9

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  10. 10 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los líderes europeos declaran sus exigencias para la paz en Ucrania en vísperas de la reunión entre Trump y Putin

Los líderes europeos declaran sus exigencias para la paz en Ucrania en vísperas de la reunión entre Trump y Putin