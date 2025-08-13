El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Trump durante una visita a la base Elmendorf-Richardson en 2017. AFP

Trump y Putin se reunirán en una base militar de EE UU en Alaska

Los presidentes de las dos superpotencias se verán el viernes en el complejo Elmendorf-Richardson, sede de la poderosa flota aérea estadounidense en Alaska, elegida por motivos de seguridad

M. Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:57

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán el viernes en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage. Así lo han informado fuentes de la Casa ... Blanca, que han valorado la seguridad que ofrece a los dos presidentes unas instalaciones militares desde las que Estados Unidos proyecta todo su poder estratégico sobre Alaska y un área geográfica especialmente sensible por la cercanía entre este país y Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

