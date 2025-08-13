El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Friedrich Merz y Volodímir Zelenski, en su encuentro en Berlín. AFP

Una 'habitación secreta' para Merz y Zelenski en Berlín para conversar con Trump y sus aliados europeos

La videoconferencia ha sido blindada contra el espionaje ruso y reúne a la UE, la OTAN y los seis países con un alto peso en Europa que se han coaligado para buscar la paz en Ucrania

Miguel Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:54

La cumbre virtual sobre la guerra de Ucrania convocada este miércoles por el canciller alemán se desarrollará desde una sala secreta del Gobierno en Berlín. ... Así lo ha publicado el diario 'Bild', en cuyas páginas se afirma que Friedrich Merz ha elegido un «piso secreto» en coordinación con los servicios secretos con el fin de que la conferencia no pueda ser espiada por la Inteligencia rusa. La preocupación es máxima, especialmente después de que unos investigadores estadounidenses hayan encontrado ciertas evidencias rusas en un ataque al sistema informático de la Corte federal de Estados Unidos.

