Los sindicatos franceses intentan mantener la presión sobre Lecornu

Los sindicatos franceses intentan mantener la presión sobre el primer ministro galo, Sébastien Lecornu. Han convocado este jueves en 260 localidades manifestaciones en contra de ... los recortes, que el actual Gobierno en funciones defiende para reducir el elevado déficit público de Francia. Representa la tercera huelga general a la que se enfrenta el responsable del Ejecutivo, de 39 años, en los poco más de 20 días que lleva en el cargo. Según los primeros datos de los sindicatos, el seguimiento resultará inferior que el 18 de septiembre, cuando entre 506.000 (policía) y más de un millón de personas (sindicato) salieron a la calle en el conjunto del territorio galo.

Como ya sucedió hace dos semanas, esta huelga nacional ha sido organizada por una coalición de los principales sindicatos del país, desde la moderada CFDT hasta la más combativa y radical CGT. Sin embargo, esta unidad de las ocho organizaciones de trabajadores más relevantes no parece esta vez que vaya a ser sinónima de una movilización igual de multitudinaria que en septiembre. La del día 18 representó la jornada de protestas más concurrida en Francia desde el 1 de mayo de 2023. El seguimiento fue especialmente importante en los sectores de los transportes, educación y de las farmacias, así como entre los estudiantes de secundaria y universitarios.

No obstante, esta vez no se prevé que la huelga afecte de manera significativa la circulación de los trenes ni de los metros en la zona metropolitana de París. El FSU-SNUipp, primer sindicato en la educación primaria, ha informado de un 10% de maestros huelguistas, mientras que en la anterior movilización fueron el 17,5%. La marcha más multitudinaria tendrá lugar en la capital gala. Empezará a las dos del mediodía en la Plaza de Italia y se terminará cerca de la zona de la Asamblea Nacional, donde los diputados empezaron el nuevo curso el miércoles.

La Cámara Baja será este otoño el escenario de un acalorado debate presupuestario, del que dependerá el futuro de Lecornu, quien aún no ha compuesto su Gobierno. Tras haber batido el récord de Michel Barnier que tardó 16 días en formar su gabinete, el actual responsable del Ejecutivo ha indicado que anunciará los nombres de los nuevos ministros antes del lunes que viene. El próximo gabinete consistirá seguramente en una repetición de la alianza entre los partidos afines al presidente, Emmanuel Macron, y la derecha tradicional de Los Republicanos.

Desde que asumió el cargo el 10 de septiembre, Lecornu ha llevado a cabo una política comunicativa minimalista, basada en ir deslizando unas pocas medidas cada semana. Primero, anunció que renunciaba a la supresión de dos de los once días festivos del calendario laboral -la medida más impopular del plan presupuestario de su predecesor, François Bayrou-; luego informó de la supresión del Servicio Nacional Universal, intento fallido de Macron para resucitar la mili en Francia; y este miércoles envió una carta a los sindicatos indicándoles que retomaría una medida prevista por el anterior primer ministro para mejorar el cálculo de las pensiones de jubilación para las madres.

«Reducción del gasto»

Pese a esos anuncios, Lecornu todavía no ha explicado al detalle cuáles son sus planes con los presupuestos del 2026, cuyo primer borrador será entregado este jueves a un organismo vinculado al Tribunal de Cuentas. «La incertidumbre y la ambigüedad política frenan la movilización», ha reconocido Aurélie Gagnier, secretaria general del FSU-SNUipp. Las organizaciones de trabajadores no solo exigen al responsable del Ejecutivo que apueste por una menor austeridad que Bayrou -su plan estaba valorado en un total de 44.000 millones de euros-, sino también que derogue (o suspenda) la aplicación de la impopular reforma de las pensiones de 2023 y aumente los impuestos para los más ricos, por ejemplo, a través de la 'tasa Zucman'.

«Mi prioridad es la reducción del gasto público», defendió Lecornu el sábado pasado en las páginas del diario 'Le Parisien'. En esa entrevista, expresó su oposición a derogar o suspender la reforma de las pensiones y a la aprobación de la 'tasa Zucman'. Además de un portazo a las exigencias de los sindicatos, esos anuncios dificultan un posible acuerdo respecto a los presupuestos con el Partido Socialista.

Sin un pacto con los socialistas, la posibilidad de que Lecornu evite una censura parlamentaria dependerá de la extrema derecha. La Agrupación Nacional de Marine Le Pen consiguió este miércoles dos de las seis vicepresidencias en el Parlamento gracias a los votos de los diputados afines a Macron. Una repartición de los cargos en la Asamblea que algunos ven en Francia como un primer indicio de un incierto acuerdo entre macronistas y lepenistas para los presupuestos.