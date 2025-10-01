El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un grupo de manifestantes durante una protesta el pasado domingo en París. AFP

Los sindicatos franceses intentan mantener la presión sobre Lecornu

El primer ministro se enfrenta a la tercera huelga general en contra de los recortes en menos de un mes en el cargo

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:25

Los sindicatos franceses intentan mantener la presión sobre el primer ministro galo, Sébastien Lecornu. Han convocado este jueves en 260 localidades manifestaciones en contra de ... los recortes, que el actual Gobierno en funciones defiende para reducir el elevado déficit público de Francia. Representa la tercera huelga general a la que se enfrenta el responsable del Ejecutivo, de 39 años, en los poco más de 20 días que lleva en el cargo. Según los primeros datos de los sindicatos, el seguimiento resultará inferior que el 18 de septiembre, cuando entre 506.000 (policía) y más de un millón de personas (sindicato) salieron a la calle en el conjunto del territorio galo.

