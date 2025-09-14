El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tras reunirse el viernes en París con el presidente de la Asamblea Nacional. AFP

Lecornu busca reeditar en Francia la coalición entre conservadores para salvar a Macron

El nuevo primer ministro tiene la difícil misión de hacer recortes sociales para reducir la deuda y, a la vez, evitar que las huelgas paralicen el país

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:46

El flamante primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha priorizado en los primeros días en el cargo las reuniones con los barones de los partidos ... afines al presidente, Emmanuel Macron, y de la derecha tradicional de Los Republicanos (LR). Antes de empezar unas difíciles negociaciones presupuestarias con las oposiciones, el hasta ahora titular de Defensa, que tomó posesión el miércoles y aún no ha compuesto su Gobierno, quiere tapar las grietas de la anterior coalición gubernamental, y que probablemente revalidará.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  2. 2

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE
  3. 3

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  6. 6

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  7. 7 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  8. 8

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  9. 9

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  10. 10 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lecornu busca reeditar en Francia la coalición entre conservadores para salvar a Macron

Lecornu busca reeditar en Francia la coalición entre conservadores para salvar a Macron