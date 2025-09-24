El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestantes exhiben un retrato del primer ministro, Sébastien Lecornu, durante una protesta el pasado día 18. AFP

Lecornu fracasa en su intento de calmar la indignación de los sindicatos franceses

Las organizaciones de trabajadores convocan otra huelga general para el 2 de octubre tras reunirse con el primer ministro galo, quien abre la puerta a la creación de un impuesto especial para los más ricos

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:38

Los sindicatos franceses aumentan la presión, mientras el primer ministro Sébastien Lecornu intenta ganar tiempo. El responsable del Ejecutivo galo se reunió este miércoles durante ... dos horas con los responsables de las principales organizaciones de trabajadores. Ese encuentro se terminó sin un acuerdo y los líderes sindicales anunciaron otra huelga general el 2 de octubre. Será la tercera a la que se enfrenta Lecornu en menos de un mes en el cargo.

