El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de manifestantes posa con una pancarta en Marsella durante la huelga nacional de este jueves.

Ver 39 fotos
Un grupo de manifestantes posa con una pancarta en Marsella durante la huelga nacional de este jueves. AFP

Decenas de miles de personas secundan la huelga general en Francia

Las primeras manifestaciones ya han empezado en una jornada contra los recortes convocada por los principales sindicatos

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:43

Decenas de miles de personas se manifiestan desde este jueves por la mañana en Francia en el marco de una huelga general, convocada por todos ... los grandes sindicatos. El seguimiento del paro nacional está siendo importante en el sector ferroviario, de los transportes metropolitanos -especialmente en el metro de la región de París- y en la educación pública, con porcentajes de huelguistas que oscilan entre el 17%, según el Gobierno, y el 33%, según los organizadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  3. 3 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  6. 6 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  7. 7

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  8. 8 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  9. 9 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  10. 10

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Decenas de miles de personas secundan la huelga general en Francia