El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El recién nombrado primer ministro francés, Sébastien Lecornu. AFP

Lecornu no logra pactos para gobernar y se enfrenta este jueves a una huelga general

El Partido Socialista y la extrema derecha de Le Pen reprochan al nuevo jefe del Ejecutivo francés su falta de concreción tras el primer contacto

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:20

El suspense permanece en Francia sobre la estrategia del nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, para resistir en el cargo y sacar adelante los presupuestos del ... año que viene. El responsable del Ejecutivo se reunió este miércoles por primera vez con los representantes de la oposición. El futuro de Lecornu, que todavía no ha compuesto su Gobierno, depende de estas complejísimas negociaciones, sobre todo con el Partido Socialista (PS) y la ultraderechista Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés). Pese a la primera toma de contacto, la viabilidad de este acuerdo sigue siendo toda una incógnita. En ese contexto, este jueves está convovada una huelga en todo el país contra los recortes anunciados por el Ejecutivo. Se prevé que sea masiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  3. 3

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  4. 4

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  5. 5

    El jet privado de National Geographic aterriza en Bilbao: 89.000 euros por un crucero aéreo de 21 días
  6. 6 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  7. 7

    Las salidas del director de exposiciones y la gerente del Guggenheim ponen fin al equipo de Vidarte
  8. 8

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  9. 9

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  10. 10 A Mar Flores le sale rana su autobiografía: se desvela una nueva infidelidad y su hijo le da la espalda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lecornu no logra pactos para gobernar y se enfrenta este jueves a una huelga general

Lecornu no logra pactos para gobernar y se enfrenta este jueves a una huelga general