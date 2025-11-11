El servicio militar se extiende por los países de la UE para afrontar la amenaza rusa

Los jóvenes belgas de 17 años se han encontrado esta semana una sorpresa al abrir el buzón: una carta en la que el Gobierno federal ... les anima a realizar el servicio militar voluntario durante doce meses con un sueldo mensual de 2.000 euros. La idea, impulsada por el ministro de Defensa, el nacionalista flamenco Theo Francken, quiere impulsar el alistamiento al ejército y espera atraer a unos 500 reclutas que comenzarán su instrucción en septiembre de 2026. La iniciativa se alinea con los objetivos de la OTAN y de la Unión Europea (UE) para rearmar el continente ante la amenaza rusa, un camino que ya han recorrido otros diez países del bloque.

En octubre del año pasado, el expresidente finlandés Sauli Niinistö ya advirtió de que se debería reabrir el debate sobre el servicio militar a nivel nacional dentro de los países de la UE. Si bien no reclamaba literalmente la vuelta de la 'mili', en su informe europeo sobre preparación castrense proponía a los Estados miembros «identificar las mejores prácticas» para la construcción de sistemas de reservistas operativos, un proyecto respaldado por «el creciente apoyo público» que ha tenido la idea de reintroducir el servicio militar en lugares como Bélgica, Alemania, Lituania y Países Bajos.

La propuesta del expresidente finlandés pasa por hacer más atractivas para los jóvenes las carreras en defensa, seguridad y respuesta ante emergencias, una técnica que ha copiado Bélgica que, además de un sueldo bastante atractivo dadas las dificultades para acceder al mercado laboral nacional, presenta el ejército como el lugar ideal para «desarrollar la disciplina y el espíritu de equipo».

Por sorteo

Además de Bélgica, hay dos países que han incorporado recientemente la formación castrense obligatoria mediante sorteo: Alemania y Dinamarca. Berlín estableció el servicio militar voluntario en agosto -la 'mili' obligatoria se abolió en el país en 2011- y abrió la puerta a imponerlo en caso de que no se alcancen los objetivos mínimos de reclutamiento. En el caso de los jóvenes daneses, los 'agraciados' deben cumplir con una formación de entre cuatro y doce meses y pasan a ser reservistas, que pueden ser llamados a filas hasta que cumplen 50 años. El Gobierno encabezado por la socialista Mette Fredericksen ha planteado recientemente que las mujeres también participen en este concurso a partir de 2026.

Y es que, tal y como ha advertido en numerosas ocasiones el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la inestabilidad geopolítica amenaza la seguridad europea. Y no solo viene de Rusia, sino también de China, que observa muy atentamente el desarrollo en el frente de batalla en Ucrania y, sobre todo, el respaldo de Europa y de Estados Unidos a Kiev y sus políticas de defensa propias.

En países como Chipre, Estonia y Austria la 'mili' nunca ha llegado a desaparecer y sigue siendo obligatoria. Y otros han impuesto un periodo de formación castrense -no voluntario- en los últimos años: Lituania lo hizo en 2015, Letonia en 2024, Suecia en 2017 y Croacia lo retomó el pasado enero.

Estas medidas no han estado exentas de críticas. Parte de la población, la oposición y asociaciones se han mostrado contrarias, por ejemplo, al paso dado por Bélgica esta semana. El país apenas logra reclutar a unos 2.800 soldados al año, una cifra que hace imposible llegar al objetivo fijado por el Ejecutivo de contar con 40.000 militares para 2030. El ministro de Defensa belga apuntó que estas misivas sirven, igualmente, para «concienciar a los jóvenes de que el mundo ha cambiado y de que hay una amenaza que pesa sobre nuestro país».

Hace un año Un informe comunitario pedía reforzar los sistemas de reservistas europeos ante emergencias

Sin unanimidad El debate sobre la formación castrense divide a partidos políticos y también a la población

En Alemania, los partidos están divididos sobre establecer una 'mili' obligatoria, mientras que los jóvenes no están motivados para iniciar una carrera militar, ni para cumplir con un servicio obligatorio ya que no perciben una amenaza directa.

El Gobierno danés, por su parte, ha intentado vender la ampliación del servicio militar a las mujeres como una medida a favor de la igualdad, pero los críticos lo ven como un mecanismo para extender el control estatal sobre la sociedad civil. Además, ya en 2011, dos tercios de los daneses se mostraban a favor de abolir la 'mili', ente otros motivos por los problemas que supone interrumpir la carrera académica o profesional de los jóvenes.

Marcha atrás

Fuera de la UE, Serbia, Turquía, Noruega, Suiza, Moldavia y Bielorrusia obligan a sus jóvenes a realizar el servicio militar. También Rusia y Ucrania, donde el Gobierno decidió eliminarlo en 2012 y tuvo que reintroducirlo dos años después, tras la anexión de la península de Crimea por parte de Moscú.

En otros países, aunque el servicio militar no es obligatorio, se ha reforzado la preparación de la ciudadanía. En Polonia se instruye militarmente a adolescentes en las escuelas desde los 14 años con clases de tiro, marcha y disciplina. El presidente francés, Emmanuel Macron, impulsó en 2019 un programa voluntario de un mes para jóvenes con instrucción castrense y contenidos sociales y cívicos para ampliar la reserva de su ejército y duplicarla de los 40.000 hasta los 80.000 efectivos.