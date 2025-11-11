El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Desde Miribilla, Bilbao Basket-Brno
Maniobras tácticas de los equipos de la OTAN, en Finlandia. EFE

El servicio militar se extiende por los países de la UE para afrontar la amenaza rusa

Bélgica es el último Estado miembro en plantear la 'mili' voluntaria ante las dificultades para ampliar su ejército

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:10

Comenta

Los jóvenes belgas de 17 años se han encontrado esta semana una sorpresa al abrir el buzón: una carta en la que el Gobierno federal ... les anima a realizar el servicio militar voluntario durante doce meses con un sueldo mensual de 2.000 euros. La idea, impulsada por el ministro de Defensa, el nacionalista flamenco Theo Francken, quiere impulsar el alistamiento al ejército y espera atraer a unos 500 reclutas que comenzarán su instrucción en septiembre de 2026. La iniciativa se alinea con los objetivos de la OTAN y de la Unión Europea (UE) para rearmar el continente ante la amenaza rusa, un camino que ya han recorrido otros diez países del bloque.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  7. 7

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  10. 10

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El servicio militar se extiende por los países de la UE para afrontar la amenaza rusa

El servicio militar se extiende por los países de la UE para afrontar la amenaza rusa