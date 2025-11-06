El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Militares polacos durante una sesión de entrenamiento. EFE

Polonia adiestrará a medio millón de voluntarios para hacer frente a la amenaza rusa

El Gobierno avanza que «la mayor formación en defensa de la historia del país» estará dirigida a «todos los ciudadanos» para no estar desprevenidos, «como le ocurrió a Ucrania» con la invasión

T. Díaz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

Ante el temor de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine traspasando sus fronteras, Polonia ha decidido dar un paso más para blindarse ante ... un hipotético escenario bélico con Moscú. Varsovia, convertido ya en el tercer mayor ejército de la OTAN al destinar a gasto militar el 4,7% de su PIB, más que ningún otro miembro de la Alianza, se ha propuesto ahora entrenar militarmente a unos 500.000 voluntarios hasta finales de 2026. Se trata de «la mayor formación en defensa de la historia del país», según ha anunciado este jueves el titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

