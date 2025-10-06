El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Soldados alemanes en Hamburgo. EFE

Merz considera prácticamente inevitable el regreso de la mili obligatoria en Alemania

El canciller federal intuye que no se podrán cubrir las necesidades de personal del ejército a base de voluntarios

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:16

Comenta

El canciller federal, Friedrich Merz, considera prácticamente inevitable la reintroducción del servicio militar obligatorio en Alemania, ante las necesidades de personal del Bundeswehr, el ejército ... germano, para cumplir con sus objetivos en materia de defensa nacional y de la OTAN ante la amenaza rusa. La actual coalición de gobierno que preside, formada por conservadores y socialdemócratas, ha acordado introducir un nuevo modelo de mili voluntario para intentar alcanzar el mínimo de soldados necesarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Recuperado el servicio de metro tras una mañana complicada por la avería de una unidad
  2. 2

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  3. 3 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  4. 4 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  5. 5

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  6. 6

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  7. 7 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  8. 8

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  9. 9

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  10. 10

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Merz considera prácticamente inevitable el regreso de la mili obligatoria en Alemania

Merz considera prácticamente inevitable el regreso de la mili obligatoria en Alemania