El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de Defensa belga, Theo Francken. EFE

Bélgica anima a los jóvenes a hacer la mili por 2.000 euros al mes

El Ministerio de Defensa enviará a partir de este lunes una carta a cerca de 150.000 ciudadanos belgas de 17 años invitándolos a hacer el servicio militar obligatorio

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:11

Comenta

Este lunes -en la víspera del Día del Armisticio, fiesta nacional en Bélgica- miles de jóvenes han comenzado a recibir una carta en la que ... el Gobierno les invita a hacer el servicio militar voluntario durante un año por un sueldo de 2.000 euros al mes. La misiva llegará a los hogares de 149.000 jóvenes, hombres y mujeres, de de 17 años, según anunció el ministro de Defensa belga, Theo Francken, en su cuenta de la red social X -anteriormente Twitter- y se espera lograr 500 reclutas para el programa de formación militar que empezará en septiembre de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  8. 8 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»
  9. 9

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bélgica anima a los jóvenes a hacer la mili por 2.000 euros al mes

Bélgica anima a los jóvenes a hacer la mili por 2.000 euros al mes