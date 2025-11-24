El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Soldados ucranianos defienden la posición en Pokrovsk. Reuters

Rusia rechaza las aportaciones de Europa al plan de paz para Ucrania propuesto por EE UU

La UE ve «progresos» en la oferta de Washington pero apoya a Zelenski, para quien Putin busca respaldo legal «a lo que ha robado»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:18

Lucha de planes. Estados Unidos y Rusia elaboraron en octubre y a dos manos un proyecto para la paz en Ucrania y Donald Trump lo ... anunció la pasada semana como solución. Kiev, de inmediato, replicó que sólo recogía las ambiciones de Moscú. Durante el último fin de semana, la Unión Europea (UE) diseñó otra propuesta, que incluye condiciones territoriales y militares en defensa de Ucrania. Y este lunes el Kremlin ha calificado esa contraoferta de «poco constructiva». «No nos conviene», zanjó el asesor de política exterior ruso, Yuri Ushakov. Para Moscú, la «base» es el plan de Trump, que contiene «disposiciones bastante aceptables», aunque otras requerirán «un debate más detallado». La guerra sigue.

