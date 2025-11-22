El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Líderes occidentales y Japón en una de las reuniones del G-20 en Johannesburgo. EP

Los líderes europeos exigen que las fronteras no se modifiquen «por la fuerza»

Reclaman también que se tengan en cuenta los intereses de Europa y de Ucrania en el plan de paz de Trump, que se abre ahora a negociar

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

«Tenemos claro el principio de que las fronteras no deben modificarse por la fuerza». Once países, entre los que se encuentra España, rechazaron así ... este sábado las condiciones planteadas por el plan de paz de Donald Trump para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que incluye la cesión de la región del Donbás a Moscú. «También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques», añadieron los signatarios de un comunicado publicado durante la cumbre que el G-20 arrancó en Sudáfrica y que continuará este domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  5. 5

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  6. 6

    Localizan sin vida el cuerpo del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  8. 8

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz
  9. 9 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  10. 10 Bizkaiko Tortilla Kopa, los cuatro mejores pintxos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los líderes europeos exigen que las fronteras no se modifiquen «por la fuerza»

Los líderes europeos exigen que las fronteras no se modifiquen «por la fuerza»