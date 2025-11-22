El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestación de familiares de prisioneros de guerra este sábado en Kiev. AFP

Dignidad o muerte: Ucrania se enfrenta dividida a su decisión más difícil

El plan de paz de Trump abre una brecha entre la población harta de la guerra y la que aspira a retener el territorio

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:57

En Kiev, Olena está harta de la guerra. Harta de tres años y medio de muertes que cada vez se sienten más cercanas. Harta del ... miedo a que los funcionarios del servicio de reclutamiento se lleven sin previo aviso a su padre, a su hermano o a su pareja.Harta de las sirenas antiaéreas, de correr cada noche al refugio mientras llueven misiles sobre la ciudad –como los que ayer dejaron un fallecido y 13 heridos–, y de la perspectiva de pasar un nuevo invierno con frío y sin luz. Quiere volver a vivir en paz.

