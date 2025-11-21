El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Equipos de emergencia junto a un edificio dañado por un misil en Ternópil. Reuters

Los 28 puntos del plan de paz de EE UU y Rusia para Ucrania: concesión de territorios, renuncia a la OTAN y elecciones en 100 días

El documento negociado «discretamente» en el último mes traspasa varias de las líneas rojas marcadas por Kiev, que por ahora ha tachado la propuesta de «absurda»

T. Nieva

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

El plan de paz para Ucrania negociado «discretamente» por Estados Unidos y Rusia ha pasado esta semana de ser un documento secreto a salir a ... la luz con todos los detalles de su contenido. El documento alumbrado tras un mes de conversaciones -en las que no han participado ni la UE ni Kiev- e inspirado en la hoja de ruta firmada en octubre para poner fin a la guerra de Gaza plantea el futuro de la antigua república soviética en 28 puntos. Algunos de ellos, como la concesión de territorios a Moscú, traspasan las líneas rojas marcadas por Volodímir Zelenski, que tendría asimismo que renunciar a la adhesión a la OTAN, otra de las grandes aspiraciones de su país.

