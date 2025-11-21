Los 28 puntos del plan de paz de EE UU y Rusia para Ucrania: concesión de territorios, renuncia a la OTAN y elecciones en 100 días

El plan de paz para Ucrania negociado «discretamente» por Estados Unidos y Rusia ha pasado esta semana de ser un documento secreto a salir a ... la luz con todos los detalles de su contenido. El documento alumbrado tras un mes de conversaciones -en las que no han participado ni la UE ni Kiev- e inspirado en la hoja de ruta firmada en octubre para poner fin a la guerra de Gaza plantea el futuro de la antigua república soviética en 28 puntos. Algunos de ellos, como la concesión de territorios a Moscú, traspasan las líneas rojas marcadas por Volodímir Zelenski, que tendría asimismo que renunciar a la adhesión a la OTAN, otra de las grandes aspiraciones de su país.

El borrador del plan de paz, que medios internacionales y agencias han publicado en las últimas horas, trazan el futuro de Ucrania en estos 28 puntos:

- Confirmación de la soberanía de Ucrania.

- Firma de un acuerdo global de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa.

- Rusia no invadirá países vecinos y la OTAN no se expandirá más.

- Apertura de un diálogo entre Rusia y la Alianza Atlántica, con la mediación de Estados Unidos, para resolver todos los temas de seguridad y crear las condiciones para una desescalada.

- Ucrania recibirá garantías de seguridad confiables.

- El tamaño de las fuerzas armadas ucranianas se reducirá a 600.000 efectivos.

- Ucrania recogerá en su Constitución que no se unirá a la OTAN y la organización militar incluirá en sus estatutos una cláusula sobre la no admisión de la exrepública soviética en un futuro.

- La Alianza renunciará al envío de tropas a Ucrania.

- Los aviones de combate europeos quedarán estacionados en Polonia.

- Estados Unidos recibirá una compensación por ofrecer garantías de seguridad a Kiev. Si Ucrania invade Rusia, las perderá la garantía. Y, si ocurre al contrario, además de una respuesta militar coordinada y firme, se reinstaurarán todas las sanciones globales y se revocarán el reconocimiento de los nuevos territorios y todos los demás beneficios del acuerdo. En caso de que la exrepública soviética lance un misil contra Moscú o San Petersburgo, la garantía de seguridad se considerará igualmente inválida.

- Cierre de un potente paquete global de reconstrucción del país invadido, incluyendo la creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania, la reconstrucción de sus infraestructuras gasísticas, la rehabilitación de áreas dañadas por la guerra, el impulso de nueva infraestructura y la reanudación de la extracción de recursos minerales y naturales. El Banco Mundial se encargará de su financiación.

- Rusia recuperará su lugar en el escenario económico global y para ello habrá conversaciones sobre un levantamiento de las sanciones impuestas, su reintegración en el G8 y la firma de un acuerdo de cooperación económica a largo plazo con Estados Unidos.

- Una inversión de 100.000 millones de dólares en activos congelados rusos en iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania. Washington recibirá el 50% de los beneficios de esta operación, mientras que Europa añadirá 100.000 millones de dólares a este paquete. Además, se descongelarán los fondos comunitarios congelados..

- Creación de un grupo de trabajo ruso-estadounidense sobre temas de seguridad para promocionar y garantizar el cumplimiento de todas las cláusulas del acuerdo.

- Rusia recogerá en su legislación su política de no agresión hacia Europa y Ucrania.

- Washington y Moscú acordarán extender la validez de los tratados sobre no proliferación y control de armas nucleares, incluido el Start I.

- Ucrania asumirá ser un Estado no nuclear de acuerdo con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

- La central de Zaporiyia se reactivará bajo la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), y la electricidad producida se distribuirá de forma equitativa entre Rusia y Ucrania.

- Ambos países se comprometerán a impulsar programas educativos en las escuelas y la sociedad destinados a promover el entendimiento y la tolerancia.

- Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos de facto como rusos, incluso por Estados Unidos. Jersón y Zaporiyia quedarán congelados en la línea de contacto, lo que comporta un reconocimiento de facto de esa zona. Rusia renunciará a otros territorios que controla fuera de esas cinco regiones. Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte de la provincia de Donetsk que controlan actualmente y que servirá para crear una zona de amortiguamiento.

- Tanto Rusia como Ucrania se comprometerán a no cambiar esas disposiciones territoriales por la fuerza. Ninguna garantía de seguridad será aplicable si se rompe ese compromiso.

- Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper para sus actividades comerciales y se alcanzarán acuerdos sobre el libre transporte de grano en el mar Negro.

- Establecimiento de un comité humanitario para resolver cuestiones sobre intercambios de prisioneros, devolución de restos mortales, rehenes y civiles detenidos. Además, se promoverá un programa de reunificación familiar.

- Ucrania celebrará elecciones dentro de 100 días.

- Todas las partes involucradas en el conflicto recibirán una amnistía completa por sus acciones durante la guerra y aceptarán no hacer ninguna reclamación en el futuro.

- Este acuerdo será legalmente vinculante. El Consejo de Paz, dirigido por el presidente estadounidense, Donald Trump, se encargará de supervisar su aplicación. Se impondrán sanciones si se viola.

- En cuanto todas las partes hayan aceptado este documento, el alto al fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambas partes se hayan retirado a los puntos acordados para empezar a aplicar el acuerdo.