El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Personal de rescate trabaja junto a un edificio bombardeado el miércoles por Rusia en la ciudad ucraniana de Ternópil. AFP

Ucrania considera «absurdo» el plan de paz negociado entre Washington y Moscú

El borrador incluye cesiones territoriales y la reducción a la mitad de sus Fuerzas Armadas, líneas rojas de Zelenski

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

La hoja de ruta que Estados Unidos ha negociado con Rusia para lograr la paz en Ucrania ya está sobre la mesa del presidente Volodímir ... Zelenski, que espera discutirlo en los próximos días con su homólogo americano, Donald Trump. El plan que se filtró el miércoles a diferentes medios estadounidenses ya no es un secreto, y se confirma que incluye algunas condiciones que Kiev ha rechazado en ocasiones anteriores, como son las concesiones territoriales, la reducción de sus Fuerzas Armadas a la mitad, el veto a la presencia de tropas internacionales dentro de sus fronteras, y la prohibición de acceder a la OTAN y de contar con misiles de largo alcance en su arsenal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  6. 6

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  7. 7

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  8. 8 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10

    El mal beber de los políticos españoles: bares y puticlubs para celebrar una mordida, dejar pasar una dana o digerir una moción de censura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ucrania considera «absurdo» el plan de paz negociado entre Washington y Moscú

Ucrania considera «absurdo» el plan de paz negociado entre Washington y Moscú