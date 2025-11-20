El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

La UE muestra su enfado ante el plan de paz secreto entre Rusia y EE UU para Ucrania

Kallas insiste en que Kiev y Bruselas deben estar en esa mesa de negociación y que «no hay ninguna concesión» de Moscú

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:47

Comenta

El miércoles, la prensa estadounidense desveló que existe un plan de paz que Washington y Moscú negocian para poner fin a la guerra en Ucrania, ... un diálogo al que Ucrania y la Unión Europea (UE) no estaban invitados. Esta iniciativa secreta, que incluye medidas como la cesión de territorio ucraniano y que Kiev reduzca a la mitad su Ejército, ha escocido especialmente en Bruselas, el mayor apoyo político de Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  6. 6

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  7. 7 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  8. 8

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  9. 9

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  10. 10 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La UE muestra su enfado ante el plan de paz secreto entre Rusia y EE UU para Ucrania

La UE muestra su enfado ante el plan de paz secreto entre Rusia y EE UU para Ucrania