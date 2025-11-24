El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los líderes europeos, entre ellos António Costa y Ursula von der Leyen, en su reunión de este lunes en la capital angoleña de Luanda. AFP

Bruselas ve progresos en el plan de paz para Ucrania, pero reconoce que «queda mucho trabajo»

Los líderes europeos reconocen que hay «un nuevo momentum» para las negociaciones, pero que algunas cuestiones siguen «en el aire»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:35

Comenta

Los líderes comunitarios discuten este lunes -en los márgenes de la cumbre UE-África- las propuestas de paz para Ucrania. Después de que se revelara ... el plan secreto entre Estados Unidos y Rusia, en el que se hablaba de la cesión del territorio ocupado a Moscú y de exigir a Kiev que su ejército se redujera a 40.000 soldados, Bruselas ve con mejores ojos las discusiones entre EE UU y la antigua república soviética celebradas este domingo, en las que también ha habido representantes europeos. En su declaración conjunta se apunta a que «cualquier acuerdo futuro de paz debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania».

