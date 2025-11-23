Estados Unidos, Ucrania y sus aliados Europeos arrancan las negociaciones para afinar el plan de paz de Trump

«Nos gusta el punto número uno. Es un buen comienzo». Así ironizaba este domingo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sobre el agitado ... debate que ha provocado el plan de paz de 28 puntos que Donald Trump ha propuesto para Ucrania y que arranca con una condición rotunda: 'Se garantizará la soberanía de Ucrania', reza el primer postulado.

No obstante, más adelante se recoge la cesión de la región del Donbás a Rusia, a pesar de que no ha logrado ocuparla en su totalidad, y se veta el acceso de Ucrania a la OTAN, a pesar de que se obliga al país eslavo a reducir su Ejército hasta un máximo de 600.000 efectivos. Son, según advirtieron el sábado los líderes europeos -más Canadá y Japón-, condiciones que dejarían a Kiev en una situación de extrema vulnerabilidad ante una nueva invasión rusa.

Además, señalaron que no se ha contado con Europa para la redacción de una hoja de ruta que tampoco tiene en cuenta los intereses del Viejo Continente, a pesar de que tendrá que pagar sus consecuencias. Ese último punto parece que fue confirmado frente a un grupo de senadores americanos por el propio secretario de Estado de la superpotencia, Marco Rubio, que denominó el plan como «una lista de deseos de Rusia». No obstante, Washington afirma que ha redactado el texto por su cuenta, y contando con el asesoramiento de ambas partes implicadas en la guerra, algo que tanto Kiev como Moscú han negado. Pero con la boca pequeña.

Para tratar de limar estas asperezas, este domingo se reúnen en Ginebra deleagaciones de Estados Unidos, Ucrania y sus aliados europeos. Participan pesos pesados. El propio Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, mano derecha de Trump en sus labores de pacificación global, por parte de Estados Unidos; el director de la oficina de la presidencia ucraniana, Andriy Yermak, y el secretario de Seguridad Nacional, Rustem Umerov -quien podría haber participado en la redacción de la propuesta- por la parte ucraniana; así como altos cargos de Reino Unido, Francia y Alemania: Jonathan Powell, Emmanuel Bonne y Günter Sautter.

«Están previstas una serie de reuniones en diversos formatos. Seguimos trabajando juntos para lograr una paz sostenible y justa para Ucrania. Estamos convencidos de que serán encuentros fructíferos», ha afirmado Yermak por la mañana.

«Todo lo posible para reforzar la defensa»

El presidente Volodímir Zelenski apoya estos esfuerzos diplomáticos, pero ha advertido de que la guerra continúa. «Durante toda la semana, estos ataques no han disminuido: se han utilizado más de 1.050 drones de ataque, casi 1.000 bombas guiadas y más de 60 misiles de varios tipos», escribe Zelensky en una publicación en las redes sociales. «Es muy importante acelerar la implementación de todos nuestros acuerdos con nuestros socios sobre sistemas de defensa aérea y misiles», añade.

Actualmente, Rusia controla alrededor del 20% del territorio ucraniano. Las tropas rusas avanzan lentamente a lo largo de los mil kilómetros del frente de guerra, pero avanzan. Las batallas más encarnizadas se producen por el control de Pokrovsk, una localidad vital para la provincia de Donetsk, una de las dos que componen el Donbás. Si cae, algo que parece inminente, los rusos podrían avanzar con mayor velocidad hacia ciudades más grandes como Sloviansk o Kramatorsk. Por eso, Zelenski incide en que «hay que hacer todo lo posible para reforzar nuestra defensa».